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    首頁　>　社會

    出生即驗出毒品反應、罹惡性腫瘤、父不詳母憂鬱 法院准延長安置

    命運坎坷4歲男童，出生呼吸窘迫症轉院，毛髮驗出毒品，母親承認懷孕吸毒，且婚外懷孕，男童發展遲緩還罹患惡性淋巴瘤，縣府媒合出養前，向地院聲請延長安置獲准。（記者陳鳳麗攝）

    命運坎坷4歲男童，出生呼吸窘迫症轉院，毛髮驗出毒品，母親承認懷孕吸毒，且婚外懷孕，男童發展遲緩還罹患惡性淋巴瘤，縣府媒合出養前，向地院聲請延長安置獲准。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/19 14:03

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣命運坎坷的4歲男童，出生即呼吸窘迫症，且毛髮驗出毒品，母親吸毒且婚外懷孕，父親打官司否認親子，滿月後即由縣府緊急安置，如今發展遲緩、罹患惡性淋巴瘤，母親憂鬱症多年，家人則無意願照顧，縣府已協助媒合出養，出養前聲請延長安置，南投地院法官已裁定准予聲請。

    南投縣4歲男童身世可憐，出生時因呼吸窘迫症轉院醫學中心治療，毛髮驗出毒品反應，母親未曾探視，坦承懷孕時吸毒，孩子住院期間不曾去探視，父親知道孩子不是他的，提起否認親子關係訴訟，南投地院已判決否認親子關係確定，滿月後經由縣府緊急安置。

    由於該男童發展遲緩，且有情緒障礙須定期回診治療，並罹患惡性淋巴瘤，他的母親無業、罹患憂鬱症長期在治療，對孩子無力照顧，母親的家人無意照顧扶養，男童母親同意孩子出養，縣府正在媒合出養中。

    出由於男童安置期將到期，出養前縣府向南投地院聲請延長安置，徵詢男童的母親，其母沒有意見，南投地院近日准予延長安置3個月。

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