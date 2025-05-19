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    協助殺害「芭樂公主」跟班小弟輕判網炸鍋 彰化地院說明原因

    彰化芭樂園凶殺案，主嫌賴志忠（左）依殺人罪嫌判處無期徒刑，共犯小弟張男（右）判刑3年6月。（資料照）

    彰化芭樂園凶殺案，主嫌賴志忠（左）依殺人罪嫌判處無期徒刑，共犯小弟張男（右）判刑3年6月。（資料照）

    2025/05/19 14:10

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣男子賴志忠（52歲）與鄭姓女友合夥經營芭樂集貨場，不滿女方提分手，竟夥同小弟張男（29歲）持西瓜刀埋伏行凶，朝鄭女猛砍26刀致死，手段凶殘。案經彰化地院國民法官法庭審理，16日傍晚宣判，賴男因犯殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；張男判刑3年6月。賴男行凶時，張男在旁協助卻獲輕判，外界嘩然。

    對此，彰化地院今天說明，張男為中度智障，家庭功能欠缺，處處聽命張男指揮，因附隨於賴志忠而犯案，客觀參與程度較低，如果沒有受到賴志忠的指使，不會犯下本案，因此判處上述之刑。

    彰化地院表示，張男平日協助賴男工作，領取些許薪水，他是賴男的小跟班，也知道賴男要殺人的整體犯罪計畫，且與賴一起購買兇刀、膠帶，在犯罪現場綑綁被害人雙腳，使被害人無法逃脫，現場由賴揮刀砍殺被害人，張男對於本案犯罪的實現具有重要的支配，且參與殺人行為分工，並非僅止於幫助犯，應論以共同正犯。

    院方表示，經過鑑定張男為中度智能障礙，符合「心智缺陷」之定義。而張雖可認知「殺人是不對的」、「不可以殺人」，但未能充分理解規範意涵，辨識能力已有顯著減低的情形；就控制能力部分，張男欠缺深層思考的能力，無法深刻認知到殺人行為可能帶來的後果，也較難基於該等思考決定如何行為，加上其受到賴志忠長期的控制，生活、工作都仰賴賴志忠，導致其於本案中控制能力有顯著減低的情形，符合刑法第19條第2項之要件，依法減輕其刑。

    張男客觀參與程度較低，且其並無任何前科，素行良好，如果沒有受到賴志忠的指使，不會犯本案犯罪，但張應該為自己的行為負責。考量其生活、行為受賴志忠高度影響，且欠缺家庭支持功能，綜合量刑因子，認為判處依刑法第19條第2項減輕其刑後之有期徒刑5年仍嫌過重，而有情堪憫恕之情形，應依刑法第59條之規定，酌量減輕其刑，因此判處3年6月。

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