徐少東疑落跑 法務部長鄭銘謙：有建議電子監控但還沒開庭就跑了

立法院司法及法制委員會19日開會，邀請法務部長等專題報告「民眾反應收到罷免連署簡訊，顯非商業廣告目的利用，質疑個資洩漏而侵害人民權益」，並備質詢。圖為法務部長鄭銘謙。（記者方賓照攝）

2025/05/19 12:56

〔記者張文川／台北報導〕立法院司法法制委員會今進行「民眾個資洩露」專案報告，黃國昌針對二審被判刑12年的三聯集團負責人徐少東近日失聯疑似潛逃一案，質詢司法院與法務部，司法院副秘書長王梅英答覆稱，目前徐少東還在拘提階段、尚未發布通緝，法務部長鄭銘謙指出，二審檢察官有建議對徐實施電子監控，但還沒開庭，法院就傳喚不到徐。

三聯集團負責人、中華致公黨副主席徐少東，涉吸金22億元，二審被判12年徒刑，另涉收受中國資金介選案，被依反滲透法、總統副總統選罷法，他還另涉國安法，被限制出境出海8個月，日前卻失聯，疑似棄保潛逃。

請繼續往下閱讀...

黃國昌質詢指，最近又有一個金融重犯跑路了，三聯集團負責人徐少東，二審被判12年，結果又跑了，且徐早就有好幾次未到案說明的紀錄，質疑法院為何不對徐進行電子監控，「人跑了誰要負責，別說羈押，連電子監控都沒有」。

王梅英回答指出，徐少東目前還沒有被通緝，現在還在拘提階段。黃接著問鄭銘謙，徐少東以前有沒有被通緝過？鄭回答「以前沒被通緝過」，被早就知道答案的黃國昌逮到機會，直指事實上，法院裁定書寫得很清楚，徐少東之前就有多次未到案而被通緝的紀錄，法院裁定理由還寫明，徐有應變計劃有私下管道可以出境。

黃國昌質詢鄭銘謙，是否有對徐少東實施電子監控？鄭銘謙回答，二審檢察官有建議法院對徐實施電子監控，但還沒開庭，就已傳喚不到徐到庭。黃國昌問司法院是否已通緝徐少東？王梅英稱目前仍在仍在拘提階段，尚未到發布通緝的階段。

依據高等法院高雄分院今年2月駁回徐的抗告裁定，法官認定徐少東「確曾有多次經通緝始到案之紀錄」，有高院通緝紀錄表可憑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法