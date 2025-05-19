2千萬裝甲車強攻K他命提煉廠 2毒嫌嚇破膽亂竄逃不掉

警方出動G2輪式裝甲車強襲攻堅。（警方提供）

2025/05/19 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕基隆市甘姓男子先前涉製毒案判刑遭通緝，逃亡期間仍不安分，除接受金主委託提煉K他命，也找來黃男負責購買化學原料，並在台中太平區租賃廠房做為製毒工廠，刑事局中部打擊犯罪中心循線掌握，去年底出動造價2千萬元的G2輪式裝甲車強襲攻堅時，因破門聲響太有震憾力，2嫌嚇到亂竄，仍難逃法網。

刑事局中打第二隊長陳昭谷今天說明案情指出，該隊去年10月間獲報，有毒品犯罪集團藏身中市太平區，從事製造K他命情事，經蒐證發現，該集團利用位處竹林間鐵皮工廠為製毒場所，白天大門緊閉，入夜後始見人員出入，且進出車輛均懸掛假車牌，刻意逃避警方追查。

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經掌握該集團犯罪模式後，立即報請台中地檢署檢察官指揮，與台中市太平、大雅分局、桃園市平鎮分局、保三總隊第一大隊、保一總隊維安特勤隊等單位合組專案小組偵辦，去年12月25日，警方趁該集團利用耶誕節毒品市場需求激增，準備大量出貨時，持搜索票配合重兵攻堅直搗。

警方當天安排全台唯一一輛造價2000萬元的「Lenco Bearcat G2輪式裝甲車」，懸掛破門器材強襲，衝破鐵門瞬間巨響震天，特警衝入廠內時，分別27歲、34歲的甘姓及黃姓兩名毒犯正忙著製毒作業，被突如其來的攻勢嚇得魂飛魄散，倉皇四處亂竄，企圖從後門逃脫，卻早被重重包圍，當場制伏逮捕。

經查，甘男是基隆人也是專業製毒師傅，先前在嘉義就因涉及製毒案被判刑5年，卻未報到服刑被通緝，潛逃至台中後接受金主委託提煉K他命，找來黃姓共犯以每月10萬元租金合租百坪廠房，掩護製毒行為，甘男負責化學製程，黃男則負責運輸、採購，還刻意使用偽造車牌，試圖規避追蹤。

警方同時在現場查扣市值約35萬元K他命成品，以及大量化學原料如鹽酸、氨水、製毒筆記、工具與作案用小貨車，據了解，該集團製造的K他命曾流向北部市場，每公斤黑市價高達300至400萬元，獲利驚人，警詢後甘男依法解送歸案，黃男遭檢方聲押獲准，全案近日已偵結並起訴2人，移審台中地方法院後，院方裁定黃接押。

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維安特警進入廠房內搜索逮人。（警方提供）

警方查扣K他命成品、製毒筆記、製毒原料、製毒工具等贓證物。（警方提供）

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