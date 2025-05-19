校長買夾娃娃機獎勵學生 仍依貪瀆論處改判緩刑

屏東瑞光國小前校長王英明買娃娃機獎勵學生，涉嫌向廠商索取回扣，被高雄高分院改判緩刑。（記者鮑建信攝）

2025/05/19 12:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東瑞光國小前校長王英明買娃娃機獎勵學生爭取榮譽，被控利用職務詐得上萬元，經地院判刑4年，王和檢方多次上訴，高等法院高雄分院更2審仍依貪瀆論處，但改判2年徒刑，宣告緩刑5年。

據了解，2017年12月15日，屏東縣政府核定補助瑞光國小經費9萬5000元，辦理「改善教學環境設備─購買體育探索教學器材」採購案，校長王英明指示承辦人，向洪姓女業者採購夾娃娃機、聖火台等機台。

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由於夾娃娃機很搶手買不到，王乃自行到夜市，以1萬元購買2台中古夾娃娃機放在學校，再要求洪女（判刑）開具3萬7000元單據核銷，她共向校方請款95000元後，把其中17000元交了吳，2人涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法、商業會計法等罪。

王員辯稱，採購夾娃娃機是為了吸引學生爭取榮譽的獎勵方法，經費都花在娃娃機，否認犯行。

地院依利用職務詐取財物罪，判處王徒刑4年，他不服上訴，高雄高分院上訴審改依商業會計法輕判易科刑半年，換檢方不服上訴，經最高法院撤銷發回後，更1審則認定王觸犯圖利罪，從重判刑3年2月。

王員再上訴，經最高法院撤銷發回，更2審雖認定觸犯貪瀆罪，但運用「情堪憫怒」，改判有期徒刑2年、緩刑5年，另需支付國庫20萬元，仍可上訴。

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