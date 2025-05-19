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    老翁捐出9處總價約上億房產 養女提告行天宮結果出爐

    台北地檢署今日偵結，認定捐贈當時張翁並未出現心智障礙等問題，予以不起訴。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日偵結，認定捐贈當時張翁並未出現心智障礙等問題，予以不起訴。（記者吳昇儒攝）

    2025/05/19 12:08

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名年近90歲的張姓老翁2022年間前往行天宮表示要將名下9處房產捐贈給廟方，並於隔年初完成公證手續。張翁事後被判定有心智缺陷等問題，由其養女擔任監護人。張女認為養父捐贈時，罹有失智症，宮廟人員卻製成捐贈契約後公證，怒告行天宮詐欺。台北地檢署今日偵結，認定捐贈時張翁並未出現心智障礙等問題，予以不起訴。

    張女指控，養父罹有失智症，2022年10月間前往行天宮捐贈名下的9筆房產，但廟方人員明知其精神狀況不穩定，仍帶父親到民間公證人事務所完成契約，隔年初辦理過戶，排除自己的繼承權，因此對行天宮代表人提出詐欺告訴。

    行天宮代表人吳岳羽則否認犯行，宣稱當時志工將張翁在宮廟內表示要捐贈房產，便告知對方捐贈有一定的程序；雙方約定於2022年11月18日協調，而當日張翁則帶著房產資料、租約公證書、長照評估報告到場，報告上方也寫著「無失能」，另也有張翁簽名。

    當時對方還稱養女已繼承妻子的千萬財產，不用再把房子留給養女，決定把房子全部捐出，他還說他自己有一些存款，已經夠用了，這件事他可以作主，捐贈完生活都沒有問題。

    檢察官傳喚當時協助處理的志工、不動產處理人員及公證人，釐清案發情形，確認張翁於當時並無出現心智缺陷問題，除了重聽之外，並無異樣。

    另檢察官也查出，張翁為了順利將房產捐出，還將出租出去的房屋親自書寫存證信函解約；雖張女提供養父被判定失智症，但就醫紀錄及診斷證明書出具的時間都在捐贈房產之後。

    檢察官認為，無積極證據證明張翁捐贈房產時，有出現精神障礙致辯識能力不足，也無事證足證行天宮代表人吳岳羽施用詐術欺騙張翁捐贈，因此認定吳男罪嫌不足，予以不起訴處分。另外，張翁養女另也有提起民事訴訟，目前由台北地方法院審理中。

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