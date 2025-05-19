越南移工139線過彎慘摔現場站3小時 警路過發現送醫

越南移工（紅圈者）騎機車139線過彎慘摔，卻在現場站3個多小時，員警路過發現趕緊將他送醫。（圖由消防局提供）

2025/05/19 12:53

〔記者湯世名／彰化報導〕1名越南移工今天（19日）清晨6點半騎機車行經彰化縣芬園鄉139線大彰路彎道處時，突然失控摔車，全身多處擦傷，不過他卻站在現場足足等了3個多小時，直到近10點彰化警分局員警開巡邏車行經該處發現，趕緊通報消防局將他送醫治療，確實事故發生原因還要釐清。

彰化警分局指出，該名37歲越南移工今天清晨6點半騎乘普通重機車，由芬園往彰化市區方向行駛，行經139線大彰路2段彎道時，因過彎不慎碾壓道路標線打滑而自摔，撞擊路燈旁水泥護欄後才停止。男子因不諳交通事故處理流程，事發後在案發地撥打電話聯絡雇主協助，不料疑山區收訊不佳或其他因素未接通，男子只好站在原地等候。

請繼續往下閱讀...

上午9點47分彰化警分局巡邏車上139線巡邏時，員警發現該名男子站在路邊，立即停車關切詢問，才發現男子已在現場足足佔了3個多小時，立即通報彰化縣消防局派救護車趕抵現場，協助送醫治療。經警方施以酒測酒測值0，四肢多處擦挫傷，無生命危險。

越南移工騎機車139線過彎慘摔，身體多處擦挫傷。（圖由消防局提供）

越南移工騎機車139線過彎慘摔，機車受損。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法