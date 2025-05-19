地下匯兌1350萬 屏東縣議員郭再添判4年定讞將解職發監

無黨籍屏東縣議員郭再添被控從事兩岸地下匯兌，判處有期徒刑4年定讞，近期將解職發監。（資料照，記者陳彥廷攝）

2025/05/19 11:25

〔記者張文川／台北報導〕無黨籍屏東縣議員郭再添被控從事兩岸地下匯兌，金額達1350萬元，屏東地院一審依違反銀行法非法從事匯兌罪，判處徒刑4年，高等法院高雄分院二審駁回，最高法院維持原判定讞，郭再添近期將解職發監。

判決書指出，2017年5月30日起至隔年9月12日，郭再添以其申辦華南銀行和第一銀行帳戶，作為收受台灣資金與中國間的地下匯兌的帳戶。

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郭男為客戶蘇姓等7人，辦理異地間款項收、付的匯兌行為，清理客戶與第3人間債權債務關係，或完成資金轉移，而辦理新台幣與人民幣匯兌業務，合計從事地下匯兌達新台幣1358萬元。

郭坦承2帳戶確實有款項匯入，但否認犯行，辯稱匯款人他全部都不認識，匯款目的是普洱茶跟石斑魚的貨款，他是因要收取茶葉款項，帳戶才收到這些錢，跟他買茶葉的人，不知道叫誰匯的。

屏東地方法院都認為郭所辯不足採信，依非法辦理國內外匯兌業務罪，判處有期徒刑4年。

高雄高分院調查，若如郭男所說，這些款項是買賣普洱茶跟石斑魚的貨款，理應能提出買賣合約、訂單明細、出貨單據、交易傳票及發票、帳冊等相關資料，但迄今未能提出任何證明。

法院言調查，證人證稱匯款過程只是單純受友人介紹或廠商、友人指示，才匯錢到郭的2帳戶，匯款的真正對象並非郭男，而是自己的中國區銀行帳戶或交易往來的廠商、親友，匯款原因與郭男販賣茶葉、漁貨業務無關，因此認定郭有罪。

二審指出，郭再添無視政府管制匯兌禁令，非法辦理地下匯兌業務，妨害金融秩序及資金流向管制，犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，仍判4年徒刑。

郭再添上訴，最高法院認同二審判決，駁回上訴，郭男確定判刑4年定讞。

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