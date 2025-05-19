防堵非洲豬瘟侵台 外籍遊客因「一份三明治」無法入境台灣

移民署製作各式語言的宣導文宣。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/19 11:25

〔記者王冠仁／台北報導〕端午節即將到來，這段期間是外來人口違規攜帶豬肉製品來台的高峰期，為了防堵非洲豬瘟，移民署今天公布今年至今，檢疫機關已查獲53起外來人口違規攜帶豬肉產品入境，因無法當場繳清罰鍰而遭拒絕入境的案例；其中還有一名加拿大旅客搭郵輪來台，只因帶了一份三明治而無法入境。移民署強調，台灣與日本為亞洲地區尚未發生非洲豬瘟的國家，新住民切勿攜帶非洲豬瘟疫區豬肉及肉製品入境，以免受罰。

移民署指出，目前國際上已74個國家淪為非洲豬瘟疫區，台灣及日本為亞洲地區唯二未發生非洲豬瘟疫情的國家。

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移民署說，我檢疫機溝從今年至今，在各港口、機場，查獲53起外來人口違規攜帶豬肉產品入境，因無法當場繳清罰鍰遭拒絕入境的案例。

像是有一名加拿大籍旅客與家人自東京搭乘郵輪旅行，中途停靠首爾、基隆、新加坡等城市，於停靠基隆港時，將郵輪上提供火腿三明治帶下船而被查獲，因無法當場繳清罰鍰，被拒絕入境，只能在船上等待下船旅遊之家人。經統計有6名旅客也是以搭乘郵輪方式來台旅遊，因相同情形被拒絕入境，讓原本在台旅行計畫因此泡湯。

移民署呼籲，端午節前夕，新住民及移工朋友難免因思鄉情懷與傳統飲食習俗的關係，透過攜帶或請親友以郵包快遞寄送家鄉食品來台，新住民朋友轉告家鄉親友不要郵寄肉製品來台，赴台旅遊探親時別攜帶肉製品入境。若不小心攜帶肉製品，應即時於通關檢疫前，丟棄至棄置箱內，千萬不要因為一時疏忽，而違反規定，遭受最高達100萬元的高額罰款。

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