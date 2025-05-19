為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    防堵非洲豬瘟侵台 外籍遊客因「一份三明治」無法入境台灣

    移民署製作各式語言的宣導文宣。（記者王冠仁翻攝）

    移民署製作各式語言的宣導文宣。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/19 11:25

    〔記者王冠仁／台北報導〕端午節即將到來，這段期間是外來人口違規攜帶豬肉製品來台的高峰期，為了防堵非洲豬瘟，移民署今天公布今年至今，檢疫機關已查獲53起外來人口違規攜帶豬肉產品入境，因無法當場繳清罰鍰而遭拒絕入境的案例；其中還有一名加拿大旅客搭郵輪來台，只因帶了一份三明治而無法入境。移民署強調，台灣與日本為亞洲地區尚未發生非洲豬瘟的國家，新住民切勿攜帶非洲豬瘟疫區豬肉及肉製品入境，以免受罰。

    移民署指出，目前國際上已74個國家淪為非洲豬瘟疫區，台灣及日本為亞洲地區唯二未發生非洲豬瘟疫情的國家。

    移民署說，我檢疫機溝從今年至今，在各港口、機場，查獲53起外來人口違規攜帶豬肉產品入境，因無法當場繳清罰鍰遭拒絕入境的案例。

    像是有一名加拿大籍旅客與家人自東京搭乘郵輪旅行，中途停靠首爾、基隆、新加坡等城市，於停靠基隆港時，將郵輪上提供火腿三明治帶下船而被查獲，因無法當場繳清罰鍰，被拒絕入境，只能在船上等待下船旅遊之家人。經統計有6名旅客也是以搭乘郵輪方式來台旅遊，因相同情形被拒絕入境，讓原本在台旅行計畫因此泡湯。

    移民署呼籲，端午節前夕，新住民及移工朋友難免因思鄉情懷與傳統飲食習俗的關係，透過攜帶或請親友以郵包快遞寄送家鄉食品來台，新住民朋友轉告家鄉親友不要郵寄肉製品來台，赴台旅遊探親時別攜帶肉製品入境。若不小心攜帶肉製品，應即時於通關檢疫前，丟棄至棄置箱內，千萬不要因為一時疏忽，而違反規定，遭受最高達100萬元的高額罰款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播