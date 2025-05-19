恐怖畫面曝光！花蓮廂型車撞進知名早餐店13傷 警方曝釀禍原因

花蓮市富強路、富吉路口一間三角窗的早餐店，昨上午10點多發生一起黑色廂型車直衝店內造成十餘人輕重傷意外。（警方提供）

2025/05/19 11:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市富強路、富吉路口一間三角窗的早餐店，昨上午10點多發生一起黑色廂型車直衝店內，造成十餘人輕重傷意外，今天有最新畫面傳出，發現車子紅燈起步後直直前進衝入店內，警方調查因為疲勞駕駛而恍神。

花蓮警分局指出，昨天上午花蓮市一輛中華汽車的黑色廂型車，沿花蓮市富強路南往北方向直行，疑似精神不濟，在富吉路口衝撞進早餐店，造成9名客人、3名員工及車輛駕駛受傷，幸均無生命危險，其中2名傷者骨折重傷，其餘均為輕傷。

請繼續往下閱讀...

花蓮分局警分局呼籲，請駕駛人務必保持良好精神狀態，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。尤其行經人車密集路段時，應提高警覺、減速慢行，避免發生交通事故。警方也將持續加強交通安全宣導與違規取締，共同維護用路人安全。

這間位於花蓮後站的早餐店相當知名，平常假日都會吸引很多民眾排隊，昨早上店內已有許多用餐客人，附近鄰居說，以前假日都會排隊到騎樓上，就是撞擊的地方，事發時排隊人潮還沒開始，算是不幸中的大幸，否則不堪設想。

花蓮市富強路、富吉路口一間三角窗的早餐店，昨上午10點多發生一起黑色廂型車直衝店內造成十餘人輕重傷意外。（警方提供）

花蓮市富強路、富吉路口一間三角窗的早餐店，昨上午10點多發生一起黑色廂型車直衝店內造成十餘人輕重傷意外。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法