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    首頁　>　社會

    逃逸移工拒盤查落跑 高市警對空鳴槍追捕

    越南籍馮男逾期居留2年，被盤查時企圖逃逸，最後仍被警方逮獲。（民眾提供）

    越南籍馮男逾期居留2年，被盤查時企圖逃逸，最後仍被警方逮獲。（民眾提供）

    2025/05/19 11:39

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市昨（18）日凌晨零時傳出槍響，警方在三民區自立一路盤查1名男子，男子卻突然趁隙拔腿狂奔，並企圖攻擊員警，員警因此對空鳴槍警示，後續在1處停車場將馮男（27歲）逮捕，並查出為越南籍逃逸移工。

    據了解，馮男昨日凌晨與友人相約在自立一路某家釣蝦場前碰面，當時警方正好在路口進行取締酒駕擴大臨檢，因此上前對馮男進行盤查，馮男卻趁隙落跑，員警追上前時，馮企圖以手攻擊員警脫身，甚至一度攀牆逃逸，1名李姓員警持槍對空射擊1發，馮男仍逃逸，最終經過員警擴大搜尋，於三民區安東街停車場發現藏匿的馮男，隨即將馮男壓制逮捕，現場無人受傷。

    三民一分局指出，經查馮男已逃逸逾期居留2年，因擔心遭遣返才拒捕，全案訊後依妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦，後續另解送移民署高雄專勤隊接續收容。有關員警使用警械時機，經查符合警械使用條例第4條第1項第3款「依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃時」。

    馮男（左）與友人在三民區一家釣蝦場外被員警盤查，卻趁隙落跑。（民眾提供）

    馮男（左）與友人在三民區一家釣蝦場外被員警盤查，卻趁隙落跑。（民眾提供）

    穿著黑衣褲男子攀牆欲逃離警方追捕。（民眾提供）

    穿著黑衣褲男子攀牆欲逃離警方追捕。（民眾提供）

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