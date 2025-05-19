假契約勾結銀行主管詐貸 台新環保負責人姊弟涉詐欺罪被起訴

台北地檢署檢察官偵辦後，認定黃姓姊弟及郭姓主管、陳姓行員涉有重嫌，今依涉犯詐欺、背信等罪，將4人起訴。 （記者吳昇儒攝）

2025/05/19 11:55

〔記者吳昇儒／台北報導〕台新環保公司負責人黃姓姊弟2021年間因個人及公司資金出現問題，透過莊姓友人牽線，結識陽信銀行郭姓主管，並利用不實設備買賣契約書等資料，向銀行詐貸2億5千元。台北地檢署檢察官偵辦後，認定黃姓姊弟及郭姓主管、陳姓行員涉有重嫌，今依涉犯詐欺、背信等罪，將4人起訴。

檢調查出，台新環保公司登記、實際負責人分別為黃麗香、黃義彬姊弟2人，案發當時因公司與個人出現資金短缺問題，且研發廢塑料裂解製油機需要大量資金，黃男便透過莊姓友人介紹，認識時任陽信銀行某分行的郭姓協理。雙方商議以黃姓姊弟2人擔任借款保證人，向分行申請貸款，並以環保公司為於彰化縣和美鎮的廠房與土地作為擔保品。

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而黃姓姊弟明知公司營運狀況不佳，但為了讓貸款順利撥下，竟提供已經破局的廢塑料裂解製油機買賣契約書，佯稱已與某公司簽訂1億元的買賣契約，藉此向陽信銀行分中、短期貸款2億5千萬元。

郭姓協理為了讓該貸款能夠順利通過，竟與陳姓分行同仁共同出資5百萬元，借給黃男，偽造金流取信銀行，違背公司規定。

陽信銀行陷於錯誤，誤認為台新環保公司有出售1億元的廢塑料裂解製油機，且自備足額款項，核准該申貸案。並陸續撥款；而郭姓協理與陳姓行員則分別從中獲利30、10萬元，損害陽信銀行財產利益。

檢察官偵訊後認為，黃姓姊弟2人所為，已涉犯詐欺取財罪嫌；另郭、陳2名銀行主管、職員，則涉犯背信等罪，依法將4人起訴。

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