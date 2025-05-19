為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子酒後性侵女潛客 賠償40萬元換緩刑

    許男酒後性侵女潛客，事後賠償40萬元換得緩刑。（資料照）

    許男酒後性侵女潛客，事後賠償40萬元換得緩刑。（資料照）

    2025/05/19 10:45

    〔記者李立法／屏東報導〕許姓男子晚間受邀到民宿飲酒，民宿內一名女房客也受邀參加，民宿主人擔心許男酒後獨自返回住處發生危險，便安排留宿，許男卻趁著酒意摸進女房客房間性侵得逞，被害人向民宿主人泣訴遭到侵犯，報警將許男送辦，許男事後感到懊悔，經賠償40萬元達成和解後，獲得法官給予緩刑機會，可上訴。

    許男與被害人均為潛水活動愛好者，彼此認識，2人於2年多前接受在琉球經營潛水生意的民宿業者邀約一起喝酒，聚會結束已將近凌晨3點，民宿主人擔心許男獨自返回住處發生危險，便安排許男留宿，但許男酒後竟起色慾，摸進3樓被害人房間，無視被害人反抗，強制性侵得逞，被害人事後向民宿主人泣訴許男惡行，決定報警處理，檢方偵辦後，依妨害性自主罪起訴許男。

    許男犯後感到懊悔，經與被害人調解，以賠償40萬元達成和解，被害人也同意撤告；屏東地院認為許男已相當程度填補犯罪損害，依刑法第59條規定酌量減輕其刑，許男犯強制性交罪，處有期徒刑2年；緩刑5年，緩刑期間禁止對被害人有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為，並向公益團體提供240小時義務勞務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播