男子酒後性侵女潛客 賠償40萬元換緩刑

許男酒後性侵女潛客，事後賠償40萬元換得緩刑。（資料照）

2025/05/19 10:45

〔記者李立法／屏東報導〕許姓男子晚間受邀到民宿飲酒，民宿內一名女房客也受邀參加，民宿主人擔心許男酒後獨自返回住處發生危險，便安排留宿，許男卻趁著酒意摸進女房客房間性侵得逞，被害人向民宿主人泣訴遭到侵犯，報警將許男送辦，許男事後感到懊悔，經賠償40萬元達成和解後，獲得法官給予緩刑機會，可上訴。

許男與被害人均為潛水活動愛好者，彼此認識，2人於2年多前接受在琉球經營潛水生意的民宿業者邀約一起喝酒，聚會結束已將近凌晨3點，民宿主人擔心許男獨自返回住處發生危險，便安排許男留宿，但許男酒後竟起色慾，摸進3樓被害人房間，無視被害人反抗，強制性侵得逞，被害人事後向民宿主人泣訴許男惡行，決定報警處理，檢方偵辦後，依妨害性自主罪起訴許男。

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許男犯後感到懊悔，經與被害人調解，以賠償40萬元達成和解，被害人也同意撤告；屏東地院認為許男已相當程度填補犯罪損害，依刑法第59條規定酌量減輕其刑，許男犯強制性交罪，處有期徒刑2年；緩刑5年，緩刑期間禁止對被害人有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為，並向公益團體提供240小時義務勞務。

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