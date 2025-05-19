逢甲夜市驚魂！國中生騎YouBike遭撞壓車底 民眾合力抬車救人

單車被捲入休旅車底，令人怵目驚心。（民眾提供）

2025/05/19 10:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蕭姓國中生18日晚間騎YouBike行經西屯區逢甲夜市路口時，遭一輛左轉的休旅車撞上，當場連人帶單車被壓在車底，情況驚險，所幸附近多位逛街民眾眼尖，迅速衝上前合力抬車救出，經送醫確認僅左腳壓傷與身體多處擦挫傷，無生命危險，至於肇因將由警方進一步鑑定釐清。

這起車禍發生在18日晚間8點多，13歲蕭姓國中生當時騎YouBike沿西屯區福星路，由弘孝路往文華路方向，直行過路口，陳姓男子（20歲）則駕駛休旅車沿福星路，由文華路往弘孝路方向行駛，欲左轉河南路往凱旋路方向，雙方在路口時，陳車先停讓行人穿越道行人先行通過，再起步向前行駛時與YouBike發生碰撞。

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現場目擊者表示，聽到「砰」一聲巨響後，發現蕭生連人帶單車被捲入車底，多位逛街民眾見狀，隨即合力將休旅車抬起救人，而蕭生獲救後意識清楚，但驚魂未定，所幸經送醫僅左腳壓傷、身體擦挫傷，無生命危險。

警方指出，現場路口設有延遲閉鎖號誌，運作正常，福星路速限為每小時50公里。雙方經酒測均無飲酒情形，肇事責任仍待進一步調查釐清，第六分局呼籲，駕駛車輛行經路口左轉時，務必注意對向直行車與行人，切勿僅注意行人後便急踩油門起步，以免釀成不必要的事故與傷害。

警方獲報趕往處理，釐清肇因。（民眾提供）

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