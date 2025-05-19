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    首頁　>　社會

    花蓮愛心女老師魂斷異鄉 校方啟動輔導機制

    花蓮偏鄉愛心女老師遇害，學校今天上課日，校方啟動輔導諮詢，輔導師生。（記者王錦義攝）

    花蓮偏鄉愛心女老師遇害，學校今天上課日，校方啟動輔導諮詢，輔導師生。（記者王錦義攝）

    2025/05/19 10:43

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣劉姓男子因愛慕國中女老師，涉嫌侵入校外的宿舍勒斃29歲女老師，年輕女老師遠從台南來到花蓮偏鄉奉獻教育，不幸魂斷異鄉，令許多人不捨。今天上課日，校方啟動輔導諮詢，該校校長指出，今天由全校老師及學生輔導諮商中心分別針對班導班、任課班及全校進行輔導，尤其對於班導會持續一段時間，學生都相當難過。

    校長說，今天早上先舉行緊急校務會議交代後續的輔導工作，第二節就是入班輔導，輔導諮商中心還有全校老師都進場去輔導，被害女老師在去年教甄時來到花蓮服務，教學認真也很愛護學生，今天週一上學，師生都相當的難過，但校方就是正向輔導，除了班導班級會持續一陣子的加強輔導。

    如果有學生真的很悲傷的話，就會持續的，也會有個別的輔導，會根據學生的身心狀況評估來個別輔導的，校長說，全校師生都是很哀傷，老師成為學校一員後，所有學校的工作跟活動都很積極，然後也參與國際教育的活動跟課程，真的是很協助學校活動進行，還有班級經營也非常的認真，是個非常優秀的老師。

    受害女教師命喪某召會聚會所的出租宿舍；召會吳姓弟兄說，老師很奉獻，對於凶嫌則是嘆氣說，劉嫌沒有父母，是相當悲慘的原生家庭，沒有什麼家庭教育，因此教會對他關心、帶他讀聖經，平常也笑嘻嘻的，也確實愛慕女老師，沒想到鑄下大錯。學校老師發紀念文稱：「老師。您的光，永遠照亮我們前行的路。」。

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