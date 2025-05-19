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    首頁　>　社會

    命大！新北三峽台七乙落石命中 女騎士靠安全帽逃死劫

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    2025/05/19 08:57

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市連日豪大雨，三峽區台七乙線路段傳出落石，正好砸中機車騎士頭部導致摔車，所幸女騎士靠安全帽防護僅受輕傷，仍因頭部撞擊、驚嚇，久未回神；消防、警方協助送醫，警方在場拉起封鎖線、放置交通錐警示，新北市工務局今起也到場搶修，警方呼籲連日雨勢，非必要勿上山。

    據了解，遭落石擊中的張姓女騎士居住三峽金圳里，位於案發處附近，昨（18）日晚間騎機車外出，行經台七乙線3.9公里處時，突然遭到滑落石塊擊中，張女驚嚇不已，連人帶車滑倒在地。

    路過民眾發現女子受傷坐在路邊，上前關心傷勢，但張女驚魂未定，直到警方趕抵，詢問事發經過，她也無法說清楚發生何事，回想仍心有餘悸，直到回神後，她表示應是遭落石砸中，所幸有安全帽保護，消防將她往醫治療觀察，幸無大礙；三峽警分局員警除到場處理，也派員到場警戒，協助清除落石，提醒用路人留意安全。

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    受連日雨勢影響，台七乙線新北市三峽路段，傳出落石擊中女騎士，警、消到場，緊急帶離落石區，協助送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

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