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    台中紅衣婦連續推飛2女童！地方媽媽人心惶惶 警速逮人強制送醫

    警方晚間將涉案張女查緝到案。（警方提供）

    警方晚間將涉案張女查緝到案。（警方提供）

    2025/05/18 23:48

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區昨驚傳兩名國小女童連續遭莫名推撞受傷案，引發家長人心惶惶，警方迅速偵辦，今晚8時許循線將涉案張姓女子（35歲）查緝到案。警方指出，張女於案發後行為異常，情緒激動，甚至有自傷與攻擊傾向，依法通報119將其強制送醫，待其出院後，將依《刑法》傷害罪嚴辦，絕不寬貸。

    第一起攻擊案件發生於17日上午8時55分，地點位於西屯區上仁街與上安路口，一名媽媽帶著讀國小的女兒行經斑馬線時，突遭一名身穿紅衣的陌生婦人從後方高速衝撞，導致小女童應聲倒地，膝部擦挫傷，褲子磨破，媽媽急忙上前查看情況，而該婦人竟若無其事離開現場。

    更令人震驚的是，不久後竟又在附近發生第二起女童遭同樣手法衝撞，消息曝光後，民眾在地方臉書社團熱議，形容「太離譜」、「像恐怖片」、「孩子走在路上都不安全了！」許多家長紛紛表達不安，呼籲當局應加強公共場所的安全巡邏。

    警方獲報立即組成專案小組，經比對監視器影像及進一步查證身分後，確認施暴者都是同一名張姓女子，會同張父於18日晚間將她查緝到案，經查，涉案張女於案發前自醫療院所離開，即與報案人母女相遇，因不明原因衝撞女童後逃逸，隨後又於附近超商外再次衝撞另名女童。

    惟張女至所後情緒不穩，並有自傷及攻擊傾向，警方基於保護其人身安全及防範危害發生，依法通報119強制送醫，將待其出院後依法送辦嚴懲；第六分局呼籲，民眾於行經路口及公共場所時，應注意自身及周遭環境，警方對於任何可能危害民眾人身安全之事件，均秉持積極、主動查處之原則，確保市民生命與財產安全不受威脅。

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