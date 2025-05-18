台中人妻「色色」對象竟是閨蜜！ 退役軍官夫怒提告

退役少尉軍官阿政（化名）發現妻子外遇竟是閨蜜氣炸提告，台中地院審理後認定兩女侵害配偶權，判須連帶賠償阿政24萬元。（情境照）

2025/05/18 22:30

〔記者許國楨／台中報導〕「妳那天騎上來我的腿」、「想親親了」這不是情侶對話，而是人妻小涵（化名）傳給認識19年閨蜜小雅（化名）曖昧訊息，兩人互稱「老公老婆」，還發展出肢體親密關係，退役少尉軍官阿政（化名）發現妻子外遇竟是閨蜜氣炸提告，台中地院審理後認定兩女侵害配偶權，判須連帶賠償阿政24萬元，可上訴。

阿政與小涵於2019年結婚，育有一女，家庭原本幸福，然而去年底阿政察覺妻子行為反常，不只神情緊張，還經常對他說謊，某天小涵突然人間蒸發，他訊問之下，竟收到震撼回覆：「我在旅館，跟小雅在一起。」更讓他傻眼的是，小涵坦承曾與小雅發生「摸奶」、「吃奶」等親密行為，還多次一起開房、出遊。

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阿政怒不可遏，翻查兩人通訊紀錄發現驚人內容，小涵在LINE中對小雅直呼「老婆」、「想抱抱親親」、「妳這輩子只能是我的人喔」，小雅也甜蜜回應：「老公我愛妳」、「都妳啦，我想跟妳愛愛了」。這些對話充滿曖昧與身體暗示，內容親密得令人臉紅心跳。

庭審時，兩女辯稱只是感情很好的閨蜜，聊天開玩笑並非真正發生關係，出門都有知會阿政，甚至阿政還會幫忙出主意讓她們去哪玩，小涵也表示，離家搬走是因丈夫有暴力行為，還申請保護令保護自己。

但法官認為，兩人雖稱只是好友，對話內容卻明顯逾越一般友誼，不僅互稱夫妻，更有涉及性行為的言語，另小涵也在對話中坦承與小雅有親密身體接觸，因此認定確實有侵害配偶權行為。

法官審酌三人經濟與背景，小涵為外送員，小雅為專科畢業未婚女性，阿政則為退役軍官、現任保全，判小涵與小雅應連帶賠償24萬元，全案仍可上訴。

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