平警破「喪屍煙彈」毒品分裝廠 再抓亂置營建廢棄物

桃園市平鎮警分局持續執行「雷霆除暴」專案，查獲喪屍煙彈分裝廠毒品案抓6人總計查獲毒品案15件 17人送辦。（平鎮警分局提供）

2025/05/18 22:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局平鎮警分局持續執行「雷霆除暴」專案，近日獲報新屋區一處民宅被利用生產依托咪酯「喪屍煙彈」毒品分裝廠，警方見事機成熟一舉逮捕俞姓男子等6嫌到案，查扣一批彩虹菸毒品依法究辦，另執行淨土專案，在平鎮一處工程行查獲亂置營建廢棄物，帶回張姓負責人依廢物清理法罪嫌偵辦。

平鎮警分局長徐坤隆今日指出，為打擊不法，警方針對易發生危害的治安顧慮場所執行高強度、高密度的掃蕩臨檢查察，希望藉由強力執法來遏止犯罪情事發生，展現嚴正執法的決心。

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平鎮警分局統計本月執行雷霆除暴專案2週以來，查獲喪屍煙彈分裝廠等毒品案15件17人，查獲詐欺車手5件10人、竊盜案4件 5人、妨害風化3件7人、兒少性剝削案2件2人，帶回通緝犯21人，有效淨化轄區治安。

徐坤隆強調，桃園最近發現多起營建、裝修廢棄物違法亂倒事件，平鎮警方同步展開淨土專案偵辦，遏止營建廢棄物亂丟亂倒，徐坤隆表示，近日連續查獲轄區包括棄置營建廢棄物違反廢棄物清理法2件3人、還有一起土地違反區域計畫法1件2人，告發土方砂石車違規23件，守護地方環境。

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桃園市平鎮警分局持續執行「雷霆除暴」專案，查獲喪屍煙彈分裝廠毒品案抓6人總計查獲毒品案15件 17人送辦。（平鎮警分局提供）

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