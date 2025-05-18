涉勒斃花蓮女老師 喑啞男辯失手、否認性侵

花蓮偏鄉國中女老師遭勒斃，警方晚間殺人罪嫌移送法辦。（記者王錦義攝）

2025/05/18 21:37

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26歲喑啞劉姓男子涉嫌勒斃花蓮女老師 意圖畏罪輕生被逮

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣北區一所偏鄉國中29歲女老師17日遭人發現陳屍校外的召會聚會所內宿舍，疑遭人勒斃且衣衫不整，警方今逮捕涉嫌的劉姓喑啞男子，由於劉男聽不到也不能說話溝通困難，初步僅表達因愛慕女老師所以侵入房間失手勒斃但否認性侵，警方晚間8點多先依殺人罪嫌移送法辦。

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新城警分局指出，17日下午5點多接獲報案，花蓮縣北區某召會聚會所房間內一名女子身亡，經警方及救護人員到場後，確認女子已明顯死亡且頸部發現擦挫傷，隨即通報鑑識人員到場勘察、採證，新城警分局同步組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，今天下午捕涉嫌重大的26歲劉姓男子，依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

據了解，劉姓男子是弱勢身心障礙者，因此召會經常會定期訪視關懷，劉男又很愛跟年輕女生搭訕，靠著無法言語的缺陷來跟女生換LINE，但經常會傳一些過於露骨的訊息跟相片騷擾女性，因此被害的女老師不堪騷擾，2個多月前就把劉男封鎖，劉男還不斷到召會拜託被害人解封。

警方調查，劉姓男子經常出入召會，對內部人員、地形、週邊環境都相當熟悉，得知週五下班後很多宿舍室友都會離開宿舍，而被害女教師原本也預定17日早上7點火車，懷疑劉男是利用16日深夜，從教會右側柵欄進入，然後從沒有安裝鐵窗的廚房窗戶侵入聚會所的宿舍內，直奔女教師房間闖入，怒氣沖沖的不滿表達遭封鎖還動手。

面對被害人驚叫，劉姓男子拿線狀物勒住女教師脖子並堆倒制止，發現女教師斷氣後在現場故布疑陣，再從後門逃走，17日下午4點多，有教友群組發現女教師用自己的line帳發出訊息說：「你們快去看，XX身亡」，警方發現女教師手機與劉男手機訊號重疊，因此鎖定劉男涉嫌，警察局派出大量警力在劉男住處、常出沒的地方搜索。

附近鄰居說，17日清晨5點多看到劉男在洗衣服相當異常。花蓮警方透過手機定位，今天中午在劉男住家約500公尺外海堤附近的防風林內搜索，當時劉男正嘗試用樹藤輕生，但因為樹枝太細斷裂，當場被警方逮捕，警方發現劉男手機部份訊息都已經刪除，帶回劉男住處搜查，希望找到犯案兇器、衣物等跡證。

女教師的家屬獲通知後趕到花蓮，對於在純樸花蓮發生不幸感到錯愕跟憤怒，不敢相信乖巧、孝順又善體人意的小孩慘遭毒手，希望警方查明真相，也盼外界不要二度傷害。有教友說，會住在教會集中宿舍是因為房租較便宜，距離上班地點近交通較為便利，通常宿舍有晚間門禁管制也比較安全，沒想到會發生這種事令人震驚。

位於偏鄉台9線旁的聚會所提供給外出的教友居住，目前住有4人，但週五下班後其他3人都離開宿舍，聚會所前有鐵捲門，晚間就會放下，多數房間窗戶也都設有鐵窗，唯獨右後方有兩扇小小的廚房氣窗可以侵入室內，但外面還有鐵欄杆，不過想要翻越或是打開也不是難事。

被害女老師的同事相當不捨，悲痛發文紀念說：「您是偏鄉永不熄滅的光，是永遠正向的夥伴。不抱怨、不退縮，帶著笑容迎接每一個挑戰，您是上天送給太魯閣教育界的貴人」，同事說，蔡老師相當認真，才剛上任，對每個學生的家庭、狀況都像是已經認識多年的老師，表示是花了很多時間去了解、關懷，無法接受這樣的離別，對她是無盡的懷念與不捨。

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花蓮偏鄉國中女老師遭勒斃，警方晚間依殺人罪嫌把劉姓男子移送法辦。（翻攝臉書）

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