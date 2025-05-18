提籃假燒金？送酒醉女同事摩鐵休息竟趁機性侵 色男判3年2月

宜蘭縣一名許姓男子送酒醉女同事到摩鐵休息時趁機性交得逞，一審判有期徒刑3年2月。（情境照）

2025/05/18 20:11

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣27歲許姓男子與公司女同事小芬（化名）在酒吧飲酒，酒過三巡後召來計程車把小芬載到摩鐵休息，見女方酒醉意識不清，逕自脫掉她的衣褲性交得逞。一審法官認定許男犯乘機性交罪，處有期徒刑3年2月。

判決指出，去年10月某天凌晨3點，此案被告許姓男子、小芬及其他友人一行人，在羅東鎮一家酒吧飲酒，1小時後聚會結束，許男搭計程車把小芬載到附近的汽車旅館，走進旅館房間時，見女方酒醉意識不清、不能抗拒之際，基於乘機性交犯意，自行脫掉她的衣褲。

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案發當時，小芬一度短暫清醒，惟因酒醉失去氣力，但曾以言語表達拒絕，許男目睹對方陷入昏睡，竟認有機可乘當場性交。案經小芬報警提告，警詢後移請宜蘭地檢署偵辦，由檢察官偵結起訴。

宜蘭地方法院合議庭審理期間，許男對於犯行坦承不諱，合議庭審酌小芬與證人證述、監視畫面截圖、報案紀錄，認定本案事證明確，許男觸犯乘機性交罪，應依法論科。

宜蘭地院合議庭斥責許男為滿足一己性慾，罔顧小芬對他這名職場同事的信任，利用小芬酒後意識不清乘機性交，地院審理時兩造雖然達成和解，卻已重創被害身心，產生難以抹滅的傷害及陰影，全案審結，判有期徒刑3年2月。可上訴。

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