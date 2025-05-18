男下載小姨子露乳餵奶照 瞎掰打造哺乳友善環境法官火大

彰化男把小姨子手機儲存的餵乳照私密照轉存到自己手機，被判有期徒刑8月。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2025/05/18 18:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣甲女把妹妹的手機帶回家，甲女在洗澡時，妹妹的手機響個不停，先生急忙拿手機要太太做圖形解鎖，先生就此侵入小姨子的手機的照片檔，將其坦胸露乳餵小孩的相片18張下載，小姨子得知自己裸照和餵乳照流入姊夫之手，憤而提告，審理的彰化地院法官依違反個人資料保護法，判處先生8月徒刑。

判決書表示，先生稱自己並不知小姨子手機的解碼方式，不巧有一天太太把小姨子的手機帶回家，更不巧的是那天小姨子手機響個不停，當時太太正在洗澡，只有太太知道小姨子的手機圖形密碼，他便拿手機到浴室要太太解鎖，順便瀏覽小姨子手機內的照片，並將隱私照片存入自己手機。

請繼續往下閱讀...

他強調，自己沒有刑法315條規定之「竊錄」意圖，他是想致力打造哺乳友善環境，才下載小姨子的露乳照，他並不覺得這有何不妥，因為網路上常見婦女在公共場所露乳、哺乳照，也是露出隱私部位，「我沒有犯罪意圖」。

法官表示，被告未經原告同意，複製被害人的隱私照片，已侵犯原告之法益，其行為觸犯個人資料保護法，其用意僅係為滿足個人私慾，足以生損害於告訴人之隱私，其所辯為卸責之詞，不足採信。因此判處有期徒期8個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法