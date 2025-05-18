為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男下載小姨子露乳餵奶照 瞎掰打造哺乳友善環境法官火大

    彰化男把小姨子手機儲存的餵乳照私密照轉存到自己手機，被判有期徒刑8月。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    彰化男把小姨子手機儲存的餵乳照私密照轉存到自己手機，被判有期徒刑8月。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    2025/05/18 18:38

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣甲女把妹妹的手機帶回家，甲女在洗澡時，妹妹的手機響個不停，先生急忙拿手機要太太做圖形解鎖，先生就此侵入小姨子的手機的照片檔，將其坦胸露乳餵小孩的相片18張下載，小姨子得知自己裸照和餵乳照流入姊夫之手，憤而提告，審理的彰化地院法官依違反個人資料保護法，判處先生8月徒刑。

    判決書表示，先生稱自己並不知小姨子手機的解碼方式，不巧有一天太太把小姨子的手機帶回家，更不巧的是那天小姨子手機響個不停，當時太太正在洗澡，只有太太知道小姨子的手機圖形密碼，他便拿手機到浴室要太太解鎖，順便瀏覽小姨子手機內的照片，並將隱私照片存入自己手機。

    他強調，自己沒有刑法315條規定之「竊錄」意圖，他是想致力打造哺乳友善環境，才下載小姨子的露乳照，他並不覺得這有何不妥，因為網路上常見婦女在公共場所露乳、哺乳照，也是露出隱私部位，「我沒有犯罪意圖」。

    法官表示，被告未經原告同意，複製被害人的隱私照片，已侵犯原告之法益，其行為觸犯個人資料保護法，其用意僅係為滿足個人私慾，足以生損害於告訴人之隱私，其所辯為卸責之詞，不足採信。因此判處有期徒期8個月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播