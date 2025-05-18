台東縣府終止知本光電案又沒收廠商1億元 法院判全額返還加利息

知本光電案招商開發失敗，現場荒廢，淪為一片雜草叢林。（記者黃明堂攝）

2025/05/18 17:29

〔記者黃明堂／台東報導〕面積廣達100多公頃的台東知本光電開發案，面臨當地卡大地布部落抗爭，縣府2021年主張得標廠商盛力公司未與部落簽約、未妥善處理生態，片面終止契約，並沒收1億元履約保證金。盛力不服提告，台東地方法院認定盛力已善盡履約義務，判決縣府應返還1億元並支付遲延利息，合計金額逾1.1億元，全案可上訴。

台東知本海邊的捷地爾開發區延宕數十年，面積有200多公頃，扣除濕地範圍，餘由縣府招商，2018年公開招標，由盛力能源公司得標，簽發押標金1億元支票，全額轉作履約保證金，但因部落及生態爭議不止，縣府於2021年11月23日以盛力違約為由，表示終止系爭租約，並歸責於盛力，沒入保證金。盛力則於2022年1月12日發函反主張縣府解約無據，提起民事訴訟，請求返還保證金及利息。

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盛力公司稱，於107年4月23日簽訂租約後，依原基法第21條及諮商同意辦法第13條規定，申請召開部落會議，及依法申請代行召開部落會議，將無刪減或縮減原對於關係部落回饋事項之內容之承諾書，作為回饋關係部落之內容，形式上亦經關係部落會議同意，已完成租約第15條之義務。

法院採信盛力所主張，認定盛公司在生態維護部分已完成調查與補正，且配合主管機關要求進行資料修正；關於電業設立進度雖有延宕，但主因是部落反對與行政審議程序障礙，難歸責於盛力；至於土地變更作業，盛力亦曾多次補件、持續配合審查，未構成重大違約，判決台東縣府應返還1億元加計利息，加計5%利息。

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