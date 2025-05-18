好心續租變惡夢！租客欠租4月還燒屋 房東氣壞提告求償

法官判莊姓房客賠償52萬元，全案仍可上訴。（資料照，記者許國楨攝）

2025/05/18 17:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市莊姓男子原本租屋一年，租期到了卻以「還沒找到新家」為由拜託許姓房東多住一陣子，沒想到不但拖欠4個月房租，還因抽菸不慎釀成火災，造成房東損失慘重，房東一怒之下提告求償，法院認定莊男確實疏失重大，判他賠償52萬元。

判決指出，莊男於2021年8月起租住台中一處套房，月租1萬2000元，租期一年，租約到期後，他表明不續租，但以尚未找到新住處為由，向房東懇求延期搬遷，並承諾會照付租金，房東一開始念在情分勉強同意，沒想到這一讓步，竟讓他損失慘重。

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首先，莊男承諾付租金卻「說一套做一套」，接連欠繳4個月，累計近5萬元未繳，更嚴重的是，2022年底，莊男在客廳抽菸後沒熄滅菸蒂就回臥室休息，菸蒂掉在地板後悶燒起火，火勢迅速延燒，牆壁、走道、沙發、木櫃、桌椅等全遭波及，鋁窗也被燒黑，房屋損毀嚴重。

事後房東花了66萬元整修房屋，氣得向台中地院提告求償租金與損失，莊男未出庭說明，法院審酌證據及損壞程度後，以房屋折舊計算，認定他需賠償房東52萬元，全案仍可上訴。

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