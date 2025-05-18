登基隆嶼竟遇雷擊 2人倒地返港送醫
救護人員先協助文姓患者包紮止血，送往醫院救治。（記者吳昇儒攝）
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日下午2時45分接獲通報指出，有兩名遊客在基隆嶼燈塔旁遭遇雷擊受傷，其中張姓男患者左手灼傷、右手跌倒時脫臼；另一名文姓女患者手部發麻，跌倒時擦傷。消防局立刻派遣救護車到港口待命，待兩人下船後，立刻送往基隆長庚醫院救治，暫無生命危險。
救護人員初步詢問得知，43歲張姓男遊客及67歲文姓女遊客與友人、家人一同搭船前往基隆嶼。下午2時許，一行人走至基隆嶼燈塔附近，突然一記落雷轟下，多人受到影響，出現手腳麻痺情形。
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其中兩、三名遊客不慎倒地，造成一名張男右手脫臼、左手麻痺、文女則左手麻痺，右手擦傷，所幸二人意識清楚。
在場的遊客指出，當時看到天空一道落雷襲來，沒有打到人的身上，但燈塔附近的親友突然感覺手腳麻痺，幾個人就倒在地上，嚇了一跳；還好後來都有站起來，意識清楚，隨即船家馬上安排返程送二人返港就醫。
另一團的遊客則指出，案發當時有看到一道閃電在燈塔附近，後來就傳出有人遭到雷擊，而該團的導遊則說，應該是受到感電現象影響，雖然沒有直擊人體，但受到電荷影響，會造成身體麻痺。
救護人員先給予傷者簡易包紮後，送往基隆長庚醫院救治，暫無生命危險。
文姓婦人右手跌倒時擦傷，救護人員先予以包紮止血。（記者吳昇儒攝）
張姓男子右手脫臼、左手麻痺，被攙扶上岸後，送往醫院救治。（記者吳昇儒攝）