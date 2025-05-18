為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    登基隆嶼竟遇雷擊 2人倒地返港送醫

    救護人員先協助文姓患者包紮止血，送往醫院救治。（記者吳昇儒攝）

    救護人員先協助文姓患者包紮止血，送往醫院救治。（記者吳昇儒攝）

    2025/05/18 17:08

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日下午2時45分接獲通報指出，有兩名遊客在基隆嶼燈塔旁遭遇雷擊受傷，其中張姓男患者左手灼傷、右手跌倒時脫臼；另一名文姓女患者手部發麻，跌倒時擦傷。消防局立刻派遣救護車到港口待命，待兩人下船後，立刻送往基隆長庚醫院救治，暫無生命危險。

    救護人員初步詢問得知，43歲張姓男遊客及67歲文姓女遊客與友人、家人一同搭船前往基隆嶼。下午2時許，一行人走至基隆嶼燈塔附近，突然一記落雷轟下，多人受到影響，出現手腳麻痺情形。

    其中兩、三名遊客不慎倒地，造成一名張男右手脫臼、左手麻痺、文女則左手麻痺，右手擦傷，所幸二人意識清楚。

    在場的遊客指出，當時看到天空一道落雷襲來，沒有打到人的身上，但燈塔附近的親友突然感覺手腳麻痺，幾個人就倒在地上，嚇了一跳；還好後來都有站起來，意識清楚，隨即船家馬上安排返程送二人返港就醫。

    另一團的遊客則指出，案發當時有看到一道閃電在燈塔附近，後來就傳出有人遭到雷擊，而該團的導遊則說，應該是受到感電現象影響，雖然沒有直擊人體，但受到電荷影響，會造成身體麻痺。

    救護人員先給予傷者簡易包紮後，送往基隆長庚醫院救治，暫無生命危險。

    文姓婦人右手跌倒時擦傷，救護人員先予以包紮止血。（記者吳昇儒攝）

    文姓婦人右手跌倒時擦傷，救護人員先予以包紮止血。（記者吳昇儒攝）

    張姓男子右手脫臼、左手麻痺，被攙扶上岸後，送往醫院救治。（記者吳昇儒攝）

    張姓男子右手脫臼、左手麻痺，被攙扶上岸後，送往醫院救治。（記者吳昇儒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播