真的來亂的！缺錢男狂噴滅火器解悶 釀地下停車場「粉塵風暴」

樓梯間地面全是白色粉塵，還留下雜亂腳印。（民眾提供）

2025/05/18 16:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中公園地下停車場自月初到中旬短短11天內，竟三度遭人擅自亂噴滅火器，導致整個樓梯間粉塵白霧瀰漫、民眾咳嗽連連痛批沒公德心，警方循線追查，17日晚間將吳姓男子逮捕到案，他供稱因缺錢心情不佳，才把消防設備當玩具惡作劇解悶，行徑荒唐又危險，警詢後依法送辦。

台中公園地下停車場於5月3日、5月12日及5月13日，分別在B、C梯一樓出入口處，發生滅火器遭人擅取惡意噴灑案件，現場監視器畫面顯示，白色粉塵從地下樓梯間狂冒出，有民眾驚慌衝上地面，一邊咳嗽一邊喊著「不要下去！」，驚悚如災難片重現。

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更有網友在社群貼文直呼：「台中真的很魔幻！停車場不是火災，卻像煙霧彈現場，害我感冒中差點喘不過氣。」據了解，停車場消防設施設有滅火器兩兩一組，分別設於出入口及地下空間，為緊急情況預備，3度遭取用惡意噴灑，導致牆面、樓梯間地面全是白色粉塵，還留下雜亂腳印與大量損壞。

轄區第二分局獲報後，立即成立專案小組全力追緝，經綿密偵查，成功鎖定涉案人為吳姓男子（37歲），復積極訪查及調閱監視器追查行蹤，順利於17日晚間在北區雙十路二段21巷口，將吳嫌查獲到案。

經查，吳男因缺錢花用心情不佳，想要惡作劇解悶，才擅自拿取停車場防災滅火器往樓梯間噴灑，造成大量消防粉塵紛飛，因行為已經嚴重危害公共場所消防安全機制，不容寬貸，對於吳男擅自取用「防災備用之消防滅火器」已涉嫌竊盜罪，並將滅火器噴灑殆盡不堪使用涉犯毀損罪。

而造成大量粉塵紛飛擴散危及他人健康，更涉嫌公共危險罪，警方均一一究責，嚴查嚴辦，不容再犯，全案警詢後依竊盜、毀損及公共危險等罪嫌移送台中檢察署偵辦；另警方已加強停車場各出入口巡邏勤務，避免類似事件再次發生。

第二分局分局長鍾承志呼籲，民眾切勿濫用公共設施，以免危害公共安全並觸法，市民如有任何異常發現，請立即通報警方，共同維護社會秩序與公共安全。

警方將惡作劇吳男查獲到案。（警方提供）

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