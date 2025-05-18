台中恐怖紅衣婦街頭暴衝！ 推飛女童撲地受傷 警追查身分

紅衣婦人小跑步衝向馬路推倒國小女童。（擷自「記者爆料網」）

2025/05/18 17:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中西屯區發生駭人事件！一名媽媽昨（17）日上午帶著女兒過馬路時，突然遭後方一名紅衣婦人暴衝推擠，導致就讀國小的女童當場摔倒在斑馬線上，膝蓋擦挫傷、褲子磨破，還好當時車輛暫停未釀更大悲劇，家長氣憤調閱監視器並報警，呼籲大家小心「恐怖大媽」在街頭遊走，讓人膽戰心驚。

女童家長事後在臉書社團「西屯區大小事」發文指出，昨上午8點多與女兒行經上仁街與上安路口，正在斑馬線上正常通行，未料一名約40至50歲、身穿紅衣的婦人，竟從後方加速奔跑、毫無預警地猛力推倒女兒，隨後像沒事人一樣走回原路離去，神情冷漠、毫無悔意，女兒當場整個人飛撲馬路驚慌摔倒，右腳褲子磨破膝蓋受傷。

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家長痛心直呼：「小孩現在過馬路有恐懼陰影，真的太恐怖了！」事件曝光後，引發網友憤怒與不安：「太離譜了，這婦人根本故意的！」「自己也住附近，家裡有小孩真的很擔心」、「看似普通的路人，竟然突然出手攻擊小孩，真的令人害怕」、「這條路附近學校跟幼兒園很多，市府應該提高警覺」。

更有人怒喊：「歹年冬，搞肖郎！這年頭真的什麼人都有！」強調，「我相信我女兒可以獨自上學，但我不相信這個治安。」第六分局表示，警方正調閱沿線監視器確認婦人身分，並釐清是否涉及違反《社會秩序維護法》或其他刑責，雖然目前家長尚未正式提告傷害，但警方將持續追究責，防止類似事件再發生。

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