倒楣！ 夫妻騎車外出吃早餐 老公被左轉轎車撞成骨盆粉碎性骨折

機車零件、碎片散落一地。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/18 15:42

〔記者王冠仁／台北報導〕68歲林姓男子今天早上騎機車載著65歲汪姓妻子外出，夫妻倆準備要去吃早餐，沒想到行經台北市一處路口時，無端遭左轉搶快、由38歲徐姓男子駕駛的轎車撞上。由於撞擊力道強大，林當場彈飛出去、倒地不起，經送醫救治，林的骨盆粉碎性骨折、左腳骨折，但幸虧送醫後撿回一命，目前沒有生命危險。

警方調查，今天早上6時24分，徐男駕車行經台北市中華路二段北往南方向、行經南海路路口要左轉時，他疑似疏於注意路況、沒有停讓就直接左轉，轎車車頭恰好撞上對向直行的機車。由於當時徐男車速不慢、撞擊力道大，當時騎車的林姓騎士與坐在後座的汪姓妻子當場彈飛出去、倒地不起。

請繼續往下閱讀...

救護人員到場後，立刻將受傷的林、汪送往醫救治，其中林傷勢較重，骨盆粉碎性骨折和左腳骨折；汪女則是手腳擦挫傷，但兩人都沒有生命危險。

據了解，徐聲稱當時趕著要回家，一時搶快沒料到闖禍；林男的家屬則說，當時林與汪一同外出要吃早餐，沒想到遭遇橫禍。

警方事後對雙方酒測，酒測值都是0，警方正進一步釐清詳細車禍原因。警方也呼籲，轉彎車轉彎前應先確認對向及同向安全無虞後再行轉彎，並應禮讓直行車先行，以維用路人安全。

機車零件、碎片散落一地。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法