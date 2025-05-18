台東公務員穿短褲拖鞋打混 通過高考試用半年遭解職

台東縣政府。（記者黃明堂攝）

2025/05/18 15:02

〔記者黃明堂／台東報導〕要通過公務員高考並不容易，考上後要不通過試用更不容易！邱姓男子通過高考，分發到台東縣府，常穿短褲、拖鞋上班，手機一講就兩小時，行動卻比老人還慢，工作推諉，任事被長官樣樣看不上眼，試用半年評為不通過，予以解職，他提訴願被駁回再提行政訴訟，再被法官駁回。

邱姓男子是3年前參加公務人員高等考試三級考試及格，分發到台東縣府訓練期滿後，初任公務人員，試用6個月期間，由直屬科長負責指導，並由其他資深同事從旁提供輔導，但各項工作表現未達及格標準，改善成效有限，工作知能及公文績效、創新研究及簡化流程、服務態度、年度工作計畫等4項均列為最差之E級，其餘2項為品德操守列C級，縣府綜合各項考核結果，評定他不適任，予以解職。

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他的長官在「試用人員成績考核表」評他的「工作表現」品質粗糙，重複犯錯，連簡易文書歷經科長多次檢查更正後仍會再犯業經指正之錯誤；工作態是是「按表操課，有做就好，重視權益卻漠視規範，對於出勤規定有個人解讀方式，但與實際差勤規定不一致。

長官直指他上班摸魚，上班時間常有不在座位上的情形，常有無故離開2、30分鐘等狀況；且服容不整，穿著拖鞋、短褲在辦公室外以手機講私人電話約2小時。身為活動承辦人，規劃時便將應由自己負責之工作內容分配給其他同仁。欠缺word、excel等基本文書處理作業系統基本操作能力。

更扯的是，他缺乏人際互動及溝通協調能力，身為員工協助方案承辦人，卻連同辦公室同仁都無法完全識別，時常發生不知處內同仁叫什麼名字等情形。

主管科長認為邱男有不適任情形之具體事實，評定其試用成績不及格之考核結果，送由考績委員會審議，投票結果：同意核予不及格5票，不同意0票，核定解職。

邱男提告指稱，於試用期內未獲指派專人指導，任他自行摸索，致學習效果不佳，還有說他不遵守差勤規定、缺乏基本文書處理能力、不知處內同仁叫什麼名字等等情形均非事實。

高雄高等行政法院承審法官認為，行政法院就用人機關此類高度屬人性評定之處分，應採取較低的審查密度，僅於行政機關的判斷有恣意濫用及其他違法情事時，始予以撤銷或變更，司法審查結果，未發現上述各項情事之違誤，對行政機關之判斷自應予以尊重，因此駁回邱男之訴。

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