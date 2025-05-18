假釋毒蟲擁逾千毒咖啡包交易 世壯運前被轄區警逮捕

甫假釋出獄的謝男擁千包毒咖啡包被逮。（記者姚岳宏翻攝）

2025/05/18 14:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕2025年世界壯年運動會昨天在台北大巨蛋隆重開幕，轄區信義分局為遏止賽事期間轄內夜店毒品流竄，除派出大批警力維安，也在開幕前夕特別撥出警力啟動緝毒專案，逮包括假釋中仍販毒的天道盟謝姓男子等3名毒販，查獲1100包毒咖啡包、毛重4公斤，警詢後依販毒重罪送辦。

警方調查，34歲謝姓男子有天道盟背景，甫於去年出獄，仍重操舊業在雙北一帶販賣毒品，負責維持世壯運主要維安勤務的信義分局獲報，上週四前往新北市三重區埋伏準備拘捕，赫然發現謝嫌正在交易毒品，立刻表明身分逮人，詎料謝嫌拒捕脫逃，幸好警方追捕時謝嫌在社區車道口跌倒，遭優勢警力壓制逮捕，帶回住處搜出大批毒品。

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據指出，謝姓藥頭曾因販賣毒品、持有槍砲等案服刑逾10年，直至去年才假釋出獄（仍有殘刑6年），服刑期間由於每日皆維持健身習慣，致埋伏警員需三人以上，並費盡九牛二虎之力才得以完成壓制逮捕，幸未傷及他人，成功阻止大量毒品於市面流竄。

警方指出，時逢2025年雙北世界壯年運動會賽事期間，警方針對不法犯罪行為，將持續展現強勢掃蕩作為，以淨化轄內治安，保障選手及觀光客生命財產安全。

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警方搜出逾千包毒咖啡包。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場搜出大批毒咖啡包。（記者姚岳宏翻攝）

警方在車道口逮捕壓制脫逃的謝男。（記者姚岳宏翻攝）

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