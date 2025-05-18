吵輸不想讓男友離開 女子怒告「強盜」磁卡

王姓男子與女友在中庭拉扯，並搶走對方口袋中的磁卡離開。（記者王捷攝）

2025/05/18 14:53

〔記者王捷／台南報導〕王男與女友爭執後，忘記大樓電梯管制的磁卡在對方身上，兩人因此在大廳拉扯，期間王男從女友口袋取回磁扣離去，但女友立刻報警稱遭「強盜」，指控王男從她口袋中抓走萬元現金、金戒指、項鍊，但警方調查，監視器未見王男手抓大把財物，訊後依強制罪函送並通報家暴案給相關單位。

這件案子發生16日下午，王男疑似發現女友感情生變，兩人先在套房內口角，接著王男轉頭就走，結果卻尷尬發現磁卡在女友身上，而女友不願意讓王男離開，雙方因此又在大廳拉扯，最後王男伸手進女友的口袋抓出磁卡，接著轉頭離開。

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女友見狀，立刻到派出所提告王男「強盜」，希望王男能現身，由於近年來已少見傳統暴力犯罪，當分局得知轄區內有「強盜」案時，嚇到差點要成立專案小組，但是偵查隊認為，王男使用暴力搶走磁卡，可能不構成強盜罪，無法獲得檢察官的支持。

王男與女友拉扯時，的確有以強迫的手段讓女友不能反抗，伸手進女友的褲子口袋內抓磁卡，廣義來說「財物」不只限於現金或貴金屬，只要一切有價物都可算是「財物」，但警方認為，王男與女友共同租屋在大樓，搭乘電梯的磁卡是大樓提供，應是兩人共同持有磁卡，可能與強盜罪的構成要件有些不同，因此認為王男對女友犯強制罪。

對於女友指控，王男在抓磁卡時順手摸走大把鈔票、金戒指與金項鍊，警方在兩人拉扯的監視器畫面中未發現，據了解王男當天到案後，強調只想拿磁卡趕快離開。警方偵訊仍依職責通報家暴案件給相關單位，王男則依強制、傷害及家庭暴力防治法函送。

刑法強盜罪是以暴行、使被害人不能抗拒拿走「財物」，林育弘律師說，一張充滿回憶的照片、一把開啟金庫的鑰匙，或是一張衛生紙，在法律上定義都可能是「財物」，但在實務認定上，不一定搶走這些財物就是強盜，仍要研判不同的行為態樣、財物的狀況與行為人是否有「不法獲得」的犯意才能斷定。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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