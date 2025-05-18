26歲喑啞劉姓男子涉嫌勒斃花蓮女老師 意圖畏罪輕生被逮

花蓮縣一所偏鄉國中的29歲女老師17日遭人發現陳屍校外的宿舍，疑遭人勒斃。警方今天下午在海堤附近的防風林找到疑似意圖畏罪輕生的劉男，當場被警方逮捕。 （記者王錦義攝）

2025/05/18 14:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣一所偏鄉國中的29歲女老師17日遭人發現陳屍校外的宿舍，疑遭人勒斃。警方獲報後，立即封鎖現場進行採證，發現女老師的手機遺失、衣褲不整，警方從監視器當中鎖定26劉姓男子涉有重嫌，動員眾多警力在劉男經常出沒處搜索，今天下午在海堤附近的防風林找到疑似意圖畏罪輕生的劉男，卻因樹枝太細斷裂，當場被警方逮捕。

警方下午把劉姓男子帶回住宿處持搜索票，希望找到犯案兇器、衣物等跡證，由於劉男是喑啞人士，警方申請手語翻譯，初步先用紙筆跟他溝通。鄰居說劉姓男子無業，平常就靠著政府、慈善機構的補助為生，平常無所事事都會日處嫌晃，偶而還會偷東西，因為語言不通也聽不到，獨來獨往，所以也很少跟他交流，以前還會把阿嬤打傷。

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據了解，劉姓男子是弱勢身心障礙者，因此教會經常會定期訪視關懷，劉男又很愛跟年輕女生搭訕，靠著無法言語的缺陷來跟女生交換通訊方式，經常會傳一些過於露骨的訊息跟相片騷擾女性，因此被害老師不堪騷擾，二個多月前就把劉男封鎖，劉男還不斷到教會拜託被害人解封。

初步調查，劉姓男子應在17日凌晨從後門闖入召會宿舍，侵入被害女老師的房間，對女老師施行暴力，使用不明線狀物勒住被害人脖子，警方仍在釐清犯案過程。家屬對於惡耗相當意外跟憤怒，希望警方能早日調查清楚，也希望外界不要二度傷害死者。檢警預計明天上午進行相驗解剖釐清死因，以及有無遭性侵。

初步了解，昨天下午5點多，有教友群組發現女老師用自己的line帳發出訊息說：「你們快去看，XX身亡」，教友通報警方，發現29歲蔡姓女老師陳屍在召會宿舍，下半身褲子被褪去，鎖定一名曾追求過女教師又性騷過的喑啞劉姓男子涉有重嫌。

召會吳姓牧師低調說，全案已展開偵查，他不方便多說什麼，不過他與教友們都很難過，損失很好的姊妹，沒想到會變這樣，他真的很難過，也不願再多談；接著也轉述學校說法表示，蔡女是位非常優秀盡責的老師，學校很高興有這麼好的老師在校內任教，相當難過。

現場鐵捲門被放下，警方初步懷疑犯嫌是從後方入侵及逃走。有教友說，會住在教會集中宿舍是因為房租較便宜，距離上班地點近交通較為便利，通常宿舍有晚間門禁管制也比較安全，沒想到會發生這種事令人震驚。

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花蓮縣一所偏鄉國中的29歲女老師17日遭人發現陳屍校外的宿舍，疑遭人勒斃。警方今天下午在海堤附近的防風林找到疑似意圖畏罪輕生的劉男，當場被警方逮捕。 （記者王錦義攝）

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