年輕女子開特斯拉國道上雙手滑手機 警：危險駕車最高可罰3萬6

網路社群平台Threads轉載一段一名年輕女子駕駛特斯拉行駛於國道三號後龍大山路段開啟自動駕駛、雙手離開方向盤滑手機的影像。（翻攝Threads）

2025/05/18 14:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕網路社群平台Threads轉載一段一名年輕女子駕駛特斯拉行駛於國道三號後龍大山路段開啟自動駕駛、雙手離開方向盤滑手機的影像，引發脆友熱議。對此，國道二隊警方表示，將通知車主及駕駛人到案說明，經查證屬實，此危險方式駕車最高可處3萬6000元罰鍰。

原po在Threads寫到，國三北上大山路段，不知道是誰的女朋友誰家女兒誰家太太？ 拜託領走回家好好教育。內線開自動駕駛就算了，沿路滑手機，雙手不扶方向盤，還一下頭跑到副駕不知道在幹嘛！還開到一半整顆頭倒下來看後照鏡，這種開法沒被收掉真的命大。

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國道二隊後龍分隊表示，目前尚未接獲用路人報案或檢舉此案。不過經檢視影像，此案有違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款（以其他危險方式駕車），可處汽車駕駛人6000元以上3萬6000元以下罰鍰及第31-1條第1項（以手持方式使用行動電話），可處汽車駕駛人3000元罰緩，將通知車主及駕駛人到案說明，俟查證後依規定舉發。

國道二隊也呼籲用路人，駕車時應專注駕駛，避免使用行動電話，駕駛人應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

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