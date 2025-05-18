台中婦信假「吳淡如」噴1979萬 補教女師淪車手就逮癱軟

陳女當街就逮癱坐路旁。（警方提供）

2025/05/18 14:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市洪姓婦人臉書誤信冒用名人「吳淡如」的投資廣告，加入LINE群組後，短短1個月內被騙走1979萬元，直至無法出金才知驚覺上當報案，配合警方將計就計，誘捕擔任補教老師的陳姓女車手現身面交逮人，一審近日審結，法官認定此案未遂、無前科，已與被害人和解，判刑8月、緩刑3年，可上訴。

第五分局偵查隊長謝志遠今天說明案情指出，62歲洪姓婦人去年5月在臉書上看見一則以「投資大師吳淡如」名義發布的廣告，進一步加入名為「鬥志昂揚」的LINE投資群組，在群內，詐騙集團假扮專業理財顧問，聲稱能精準預測股市動向，誘導她下載一款名為「勁德」的投資APP。

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洪婦在短短一個月內，被洗腦分次匯款與面交金額高達1979萬元，直到她無法順利提領獲利，又被要求繳交高達獲利25%即200萬元的「服務費」才能出金時，才驚覺遇詐報案求助，警方指導洪婦假意配合詐團，設下圈套，當53歲陳姓女車手前來面交200萬元時，埋伏員警隨即上前逮人。

落網陳女當場癱坐路旁一度情緒激動，自稱「只是來領錢的，不知道是違法」，並辯稱求職應徵的是「外務專員」，工作證還是對方請她自行到超商影印製作的，她還驚恐地問警方：「我今天不能回家嗎？」經查，任職補教老師的陳女，為了多賺點外快求職淪為詐團幫凶，全案警詢後依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押獲准後，偵結起訴。

而台中地院審理後，認定此案屬詐欺取財未遂，陳女也坦承犯行，無前科並已與洪婦和解，最終判處她有期徒刑8月，緩刑3年，全案仍可上訴。

第五分局指出，詐騙集團假冒專家名人，在社群平台以一頁式廣告吸引點擊，民眾切勿輕信網路投資訊息，另也要注意以「求職、打工」名義，利用民眾向假投資被害人收款的詐騙手法，警方表示，如有疑似詐騙問題，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，也可至165打詐儀表板查詢最新詐騙案例及提出檢舉，一起提升防詐免疫力。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳姓補教女老師求職淪為車手。（警方提供）

陳女與詐團的求職對話。（警方提供）

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