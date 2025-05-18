維修電氣設備出意外 工人慘遇電箱爆炸面目焦黑送醫

林姓工人修繕電氣設備時，疑因操作不慎，引發爆炸。（記者吳昇儒攝）

2025/05/18 14:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名林姓水電工人今日中午前往獅球嶺一帶某宗教場所修繕電氣設備時，疑似操作不慎，引起變電箱爆炸，發出巨大聲響。林男受到波及，臉部變黑灼傷。救護人員獲報後，緊急將人送往醫院搶救，所幸僅為一級燒傷，並無生命危險，爆炸原因則待釐清。

基隆市消防局今日中午12時許接獲民眾通報指出，位於獅球嶺某宗教場所，發生電箱爆炸情形，有一名68歲林姓工人受傷。

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救護人員前往現場搶救時，發現林男臉部被燻黑，且有多處燒燙傷，送往醫院救治後，醫護人員初步診斷約有9%一級燒燙傷，無生命危險。

台電公司為求慎重，也派員前往現場協助，發現講堂旁的變電箱有毀損情形，其中一個遮斷器上方兩條電線燒毀，箱內也被燻黑。初步研判，該處變電箱應該是四樓總開關，但林男修繕時，未將總電源完全關閉，才會發生意外。也呼籲民眾要進行電氣設備修繕時，應將總電源關閉，以免發生意外。

遮斷器被燒黑，電線熔化變形。（記者吳昇儒攝）

台電專業人員到場，協助檢測線路安全。（記者吳昇儒攝）

林男的工具留在現場。（記者吳昇儒攝）

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