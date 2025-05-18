退休婦投資被騙近400萬 車手落網辯第一天上工就被抓

警方逮捕許姓車手時，查扣手機、假工作證、收款收據等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/18 13:50

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市陳姓老婦人落入投資詐騙陷阱，在3個月內陸續交付近400萬現金，直到要獲利了結無法出金才驚覺被騙，警方獲報後，將計就計約出詐騙集團成員面交，趁雙方交付款項時逮捕許姓車手，而許男稱第一天上工就被逮，將擴大追查其他共犯。

中和警分局調查，退休的73歲陳姓老婦人，2月時點擊臉書加入LINE投資群組，並依對方指示下載投資APP「TS PRO」，在對方不斷洗腦鼓吹下，陳婦3月先匯款20萬元到詐騙集團指定帳戶，4月則分4次面交共373萬元，直到要獲要利了結無法出金，陳婦才驚覺被騙報案。

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警方表示，由於陳婦仍持續交付投資款項，便請她持續與對方連繫，並於16日上午將詐團成員誘出到住家樓下面交，而埋伏警力見雙方交付款項進行簽約時、一湧而上逮捕60歲許姓男車手，查扣手機、假工作證4張、收款收據2張及交易假鈔60萬元等證物。

警詢時，許男稱自己原本在桃園工地打零工，因友人介紹有外快可賺，才會依照指示前來取款，未料第一天上工就被抓，警方詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿輕信來路不明的投資管道，隨時保持警覺心，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將計就計約出詐騙集團成員，趁雙方面交簽約時，逮捕許姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

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