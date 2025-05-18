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    海巡署強化護漁 3年來驅離逾3000艘非法越界中國漁船

    海巡署3年來驅離逾3000艘非法越界中國漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署3年來驅離逾3000艘非法越界中國漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/05/18 13:17

    〔記者姚岳宏／台北報導〕海巡署為因應本月1日開始的中國「伏季休漁期」，並確保我國漁民在相關海域的作業安全，海巡署表示已強化護漁勤務，防範中國海警船干擾，海巡署統計，過去3年共驅離違法越界中國籍漁船3693次、扣留64艘，提醒我國漁民若遭遇中國海警船干擾，應立即撥打118報案專線，海巡署將全力守護漁民安全與權益。

    海巡署表示，中國2025年伏季休漁於5月1日開始，中國政府要求各漁船不得出港作業，海巡署提醒我國漁民，密切注意周邊海域動態，提升警覺，確保作業安全，海巡署已依「政府護漁標準作業程序」，加強護漁勤務，防範中國海警船干擾。

    海巡署強調，政府護漁不遺餘力，2022年至2025年4月計驅離違法越界中國漁船3693次，扣留64艘，罰鍰4675萬5千元，沒入13艘。另統計近三年澎湖漁民報案遭中國海警船干擾計有8案，海巡署均第一時間調派艦艇馳赴現場保護漁民安全。

    海巡署呼籲，我方漁民於中國伏季休漁期間作業時，隨時保持通訊暢通，若遭遇中國海警船干擾，應立即撥打海巡署118報案專線，海巡署將全力守護漁民安全與權益。

    海巡署3年來驅離逾3000艘非法越界中國漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署3年來驅離逾3000艘非法越界中國漁船。（記者姚岳宏翻攝）

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