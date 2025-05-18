桃警出動近百人執行雷霆除暴 通緝男謊報身分又藏毒被識破

桃園警分局17日結合保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊執行雷霆除暴勤務。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/05/18 13:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局17日結合保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊，執行雷霆除暴勤務，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所加強臨檢查察，警方表示，此次共出動98名警力，對轄內7處易生危害處所進行臨檢，另規劃轄區周邊重要道路及街道共10處路檢點，總計查獲通緝8件5人、毒品5件5人、詐欺5件5人、一般刑案1件1人。

其中，中路所警員於晚間9點30分執行路攔檢勤務，於桃園區復興路盤檢1輛違停自小客，車內3名男子神色慌張，趁員警盤查時刻意離去，警方立即呼叫警力支援，經比對31歲駕駛曾姓男子發現與資料照片有異，曾男辯稱照片是高中時代，所以不太一樣，期間26歲乘客曾男及22歲簡又意圖離開，員警直覺有異，請3人配合檢查，3人異口同聲稱只是要來修手機，車內卻被查獲毒品K他命及棍棒。

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警方立即將3人壓制，並發現駕駛曾男因涉嫌妨礙秩序罪被發布通緝中，謊報弟弟身分證字號的行為也被識破，警方依法將曾男逮捕解送歸案，毒品部分則函請相關單位裁處。

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桃園警分局17日結合保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊執行雷霆除暴勤務。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局17日結合保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊執行雷霆除暴勤務。（記者鄭淑婷翻攝）

曾男與友人遇警盤查，不但謊報身分還企圖想跑，被警方識破壓制，車內搜出K他命及棍棒。（記者鄭淑婷翻攝）

曾男與友人遇警盤查，不但謊報身分還企圖想跑，被警方識破壓制，車內搜出K他命及棍棒。（記者鄭淑婷翻攝）

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