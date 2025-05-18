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    又見「假兒子」騙錢 掰理由騙「真老媽」差點損失20萬

    警方向李勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方向李勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/18 13:12

    〔記者王冠仁／台北報導〕住在台北市士林區李姓婦人，某次接獲一通電話，對方聲稱是她兒子，還謊稱朋友家裡出事，急需用錢，但自己因為在上班不方便去銀行，想拜託她幫忙匯款20萬元。李在電話中沒聽出來對方是「假兒子」，連忙跑去農會要匯款，幸虧行員發現異狀通報警方，警方這才及時攔阻她落入圈套。

    警方調查，李姓婦人性情純樸，她日前在家中接獲一通電話，對方聲稱是她兒子，還說有好友家中突遭巨變，需要用錢，但因為是上班時間自己不方便去銀行，只好拜託她幫忙跑一趟，先匯錢給朋友，稍晚會在還錢給她。

    李信以為真，誤以為對方真的是自己兒子，也沒有多加查證，隨即就跑到住家附近的農會表示要臨櫃匯款20萬元。不過，行員詢問匯款用途，她如實交代，行員察覺有異，通報警方。

    轄區警方趕到現場釐清來龍去脈後，研判李遇上詐騙集團慣用的「猜猜我是誰」假冒親友詐騙，於是提醒她向兒子查證。沒想到她「愛子心切」，擔心打電話給兒子會打擾兒子工作，因此拒絕；但警方再三勸說，她最終撥打電話給兒子，赫然發現根本沒有這回事，這才發現自己遇上詐騙集團。

    士林分局呼籲，近年來詐欺案件層出不窮，稍有不慎就落入詐騙集團的話術陷阱。警方將持續與金融機構密切的合作，執行關懷提問以發揮預防犯罪的功效。如有任何詐騙相關的疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。

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