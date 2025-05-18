刑警小隊長包庇持有槍枝收押 竹南警：不掩飾、不庇縱

竹南警分局。（記者彭健禮攝）

2025/05/18 13:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南警方偵辦竹苗幫派糾紛槍擊案，爆出警方疑似與幫派成員協商，真正開槍者並未遭法辦，是由一名王姓少年出面「頂替」。經苗栗地檢署與法務部廉政署中部地區調查組於16日同步搜索及約談涉案人員到案；昨日一名即將退休的張姓小隊長被羈押禁見，已退休的曾姓小隊長及鄭姓偵查佐分別以20萬元及15萬元交保。

對此，竹南警分局今天說明強調，該案為分局偵查隊員警於2022年9月份偵辦一起槍砲案件，承辦員警疑有知情頂替而未予偵辦情事，分局秉持不掩飾、不庇縱原則，積極配合檢察官釐清案情，絕不護短。經法院准予羈押之人員依法即刻停職，交保人員也立即作職務調整，並針對相關考核與監督不周之幹部從嚴追究行政責任，絕不寬貸。

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該案源自2022年間，苗栗縣一名毒品人口持刀砍傷該幫派成員，該幫派大哥一怒之下，派人從新竹縣市南下尋仇，到竹南對該毒品人口開槍擊中其肚子後離開，而該名毒品人口大難不死獲救，該案由竹南警方偵破。

但苗栗檢方最近接到檢舉，真正開槍者並未遭法辦，並指控張姓小隊長3人與新竹幫派大哥喬好，由對方派王姓少年出面頂罪，槍枝也由對方提供，並約定500萬元做頂替少年「安家費」。但後來疑似因安家費問題衍生糾紛。

苗栗檢方指揮法務部廉政署於16日同步搜索及約談13名員警和相關證人到案，依包庇持有槍枝、公務員登載不實等案件偵辦，昨日檢方訊問後，認張姓小隊長涉案情節重大、聲請羈押禁見獲准，已退休的曾姓小隊長及鄭姓偵查佐分別以20萬元及15萬元交保。

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