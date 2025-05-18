女山友遭落石砸中滾落邊坡死亡 檢警相驗嚴重創傷致命

警消昨獲報到場搶救女山友。（警方提供）

2025/05/18 13:09

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣山區近日午後下大雨，54歲吳姓女山友17日與家人一起到竹崎鄉獨立山步道健行登山，遭落石砸傷、滾落邊坡死亡。檢警今天相驗，吳婦遭落石砸傷及滾落邊坡，導致頭部鈍性創傷及多處撕裂傷，右下肢撕裂傷、開放性骨折，嚴重創傷死亡，並無內臟迸出外露情形。

檢警調查，從事地政士的吳婦，與先生等4名家人到獨立山步道健行，傍晚5點50分，一行人走到獨立山步道650公尺、二號橋上方，吳婦同行家人聽到很大的落石聲快速接近，立即提醒大家注意落石，隨即山坡上巨石滑落砸破木棧步道、護欄，現場沙塵漫天，吳婦滑落山坡，連忙報警、119到場救護。

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檢警調查，吳婦的先生在場目睹，連忙爬下山坡依救護人員線上指示，為妻子施行心肺復甦術CPR為妻子急救，當時吳婦尚有意識、還不斷摸頭，6點10分許，救護人員趕抵，吳婦頭部、腹部、腳部多處撕裂傷，當場失去生命跡象，6點半急救無效死亡，後續救護人員將吳婦搬運至樟腦寮車站，交由家屬處理後事。檢警今相驗結果為意外死亡。

獨立山步道被落石砸毀，阿里山林鐵及文化資產管理處出動台車將吳婦的家人載運脫困。（嘉縣消防局提供）

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