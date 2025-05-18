詐團主嫌柬埔寨身亡檢警疑「詐死」 遺體空運回台驗明正身不起訴

台中地檢署偵辦以詹男為首的詐騙集團起訴102人，詹男卻跳機在柬埔寨身亡，檢警憂詐死，待遺體運回台灣「驗明正身」，做出不起訴處分。（記者陳建志攝）

2025/05/18 13:04

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署檢察官張富鈞去年破獲以印尼峇厘島渡假村當詐騙機房的詐團，詹姓主嫌（35歲）卻在遣返回台時跳機行蹤不明，沒想到去年10月起訴102人，隔月卻傳出詹男在柬埔寨身亡，因時機敏感，檢警擔心他是詐死「借屍還魂」，去年12月抽乾血液將遺體空運回台，經採集DNA、指紋比對，加上身上特殊的刺青圖案，證實死者就是詹男，將他不起訴處分。

詹姓男子（35歲），前年出資在峇里島一間停業渡假村成立詐騙機房，該集團以香港地區民眾行騙，以民眾手機涉嫌傳送「港獨」訊息為由，要求監管被害人帳戶，還要求被害人下載「中國銀行業監管局App」，成功行騙至少台幣3億6千萬。

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台中地檢署檢察官張富鈞獲報偵辦，去年10月共起訴102人，不過其中詹姓主嫌（35歲）卻在遣返回台時跳機逃往柬埔寨，檢方發布通緝，沒想到詹男卻在11月傳出死訊。

張富鈞檢察官認為詹男居詐團指揮、主導角色，卻突然死亡，擔心詹男是「詐死」，再以另一個身分「借屍還魂」，經連繫後剛好家屬想把他的遺體運回台灣，決定進行相關比對確認身分。

去年12月，詹男遺體搭機運回台灣，搭機前先將「血液抽乾」，抵台後刑事局鑑識中心人員採集詹男DNA和詹男父親比對，並採集手上指紋，但因遺體是冰存乾屍狀態，鑑識人員還等了好幾個小時，用熱水將手指泡開，才順利採集到指紋，今年1月鑑識結果出爐，確認DNA和指紋都吻合，加上背部、小腿、手臂的特殊刺青也一致，確認死者就是詹男，檢方近日處分不起訴。

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