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    大盜專偷卸貨司機錢包 警逮慣竊羈押

    新北市楊姓慣竊專偷貨車司機，造成被害人損失十五萬元，新莊、土城警分局合力逮獲，法院裁定收押。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市楊姓慣竊專偷貨車司機，造成被害人損失十五萬元，新莊、土城警分局合力逮獲，法院裁定收押。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/18 12:51

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊四月間連傳多起貨車財物竊案，竊嫌專挑送貨司機短暫下車空檔，侵入車室偷竊財物，得手六起竊得15餘萬元財物，不少還是貨款，氣得被害人牙癢癢；新莊警方一路追查，過濾上百支監視器，會同土城警分局拘提楊嫌到案，但被害金額早就花光，楊嫌被裁定收押，持續追查犯行。

    警方調查，54歲楊嫌今年三、四月間，於新莊一帶犯下六起車內財物竊盜案件，造成被害人總損失金額超過15萬元，警方分析犯案手法，慣竊趁趁貨車駕駛短暫下車下貨、車門沒鎖等空檔下手，快手行竊，行徑狡猾、手法熟練，專案小組抽絲剝繭、調閱近百支監視器畫面，從下手習性、衣著特徵到交通工具一一過濾，由於慣竊居無定所，增加警方辦案難度。

    由於新莊地區發生多起手法雷同的貨車竊盜案，造成民眾財產損失及社會不安，新莊警分局深入追查，鎖定嫌犯騎鐵馬、穿牛仔褲、藍白拖等特徵，鎖定楊嫌涉案，跨區追查到土城，會同土城警方偵辦，在土城區查獲尋找犯案目標的楊嫌，將他拘提到案；楊嫌到案辯稱只是拿個幾百元吃飯，否認偷竊大額款項；因楊嫌具高度再犯可能，警方彙整多次犯案證據，提供地檢署，法院裁定收押，展現司法與警政聯手打擊慣竊公權力。

    新莊、土城警分局強調，針對影響市民財產與安全的犯罪行為，警方絕不姑息，特別是面對慣犯與連續性案件，更會採取強勢作為，迅速偵破並主動建請羈押，防止嫌犯再度危害社會。未來也將持續強化轄區巡邏與防竊宣導，全力守護市民生命與財產安全。

    新北市楊姓慣竊專偷貨車司機，造成被害人損失十五萬元，新莊、土城警分局合力逮獲，法院裁定收押。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市楊姓慣竊專偷貨車司機，造成被害人損失十五萬元，新莊、土城警分局合力逮獲，法院裁定收押。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市楊姓慣竊專偷貨車司機，造成被害人損失十五萬元，新莊、土城警分局合力逮獲，法院裁定收押。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市楊姓慣竊專偷貨車司機，造成被害人損失十五萬元，新莊、土城警分局合力逮獲，法院裁定收押。（記者吳仁捷翻攝）

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