通緝犯酒駕還冒名應訊 逆向騎車被活逮送辦

薛男酒測值高達0.77毫克。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/18 11:46

〔記者吳昇儒／新北報導〕56歲薛姓男子因涉及刑事案件被士林地檢署發布通緝中，本月5日酒後竟大膽在新北市汐止區水源路一段逆向騎車。警方將他攔下後，發現渾身酒味，酒測值高達0.77毫克。警方詢問時，薛男更是謊報胞弟身分，細查戳破他的謊言，訊後依公共危險及偽造文書等罪，將他移送士林地檢署偵辦、歸案，汐止警分局則於今日發布新聞。

新北市汐止警分局員警5月5日11時許，巡邏行經水源路一段時，發現一名男子逆向騎車，差點與對向車輛發生擦撞，員警立即發動攔查，豈料薛男一開口即飄來濃濃酒味，且面對員警神情慌張、顧左右而言他。

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警方隨即對其施行酒測，其酒測值竟高達0.77毫克，以涉犯公共危險罪，但詢問薛男身分時，他當下卻冒用弟弟身分應訊，直至利用派出所系統進行比對時，發現異狀，薛男胞弟樣貌與他雖相似但並不相同，戳破薛男謊言。

薛男見事跡敗露，才說出自己身分，並坦言於2016年因案被士林地檢署發布通緝。警詢後，依公共危險及偽造文書等罪，將他移送士林地檢署偵辦、歸案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方巡邏時發現薛男逆向行駛。（記者吳昇儒翻攝）

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