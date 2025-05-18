為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝犯酒駕還冒名應訊 逆向騎車被活逮送辦

    薛男酒測值高達0.77毫克。（記者吳昇儒翻攝）

    薛男酒測值高達0.77毫克。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/05/18 11:46

    〔記者吳昇儒／新北報導〕56歲薛姓男子因涉及刑事案件被士林地檢署發布通緝中，本月5日酒後竟大膽在新北市汐止區水源路一段逆向騎車。警方將他攔下後，發現渾身酒味，酒測值高達0.77毫克。警方詢問時，薛男更是謊報胞弟身分，細查戳破他的謊言，訊後依公共危險及偽造文書等罪，將他移送士林地檢署偵辦、歸案，汐止警分局則於今日發布新聞。

    新北市汐止警分局員警5月5日11時許，巡邏行經水源路一段時，發現一名男子逆向騎車，差點與對向車輛發生擦撞，員警立即發動攔查，豈料薛男一開口即飄來濃濃酒味，且面對員警神情慌張、顧左右而言他。

    警方隨即對其施行酒測，其酒測值竟高達0.77毫克，以涉犯公共危險罪，但詢問薛男身分時，他當下卻冒用弟弟身分應訊，直至利用派出所系統進行比對時，發現異狀，薛男胞弟樣貌與他雖相似但並不相同，戳破薛男謊言。

    薛男見事跡敗露，才說出自己身分，並坦言於2016年因案被士林地檢署發布通緝。警詢後，依公共危險及偽造文書等罪，將他移送士林地檢署偵辦、歸案。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方巡邏時發現薛男逆向行駛。（記者吳昇儒翻攝）

    警方巡邏時發現薛男逆向行駛。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播