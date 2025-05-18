520賴清德總統就職週年迎賓 台北市警方公布交管措施

警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/18 11:34

〔記者王冠仁／台北報導〕本月20日是總統賴清德就職週年日，當天外交部將在總統府前凱達格蘭大道舉辦迎賓活動。對此，轄區中正一分局也在今天公布當天的相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制路段，要遵守現場員警、義交指揮。

中正一分局指出，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制措施，說明如下。

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一、「迎賓」活動期間，實施車輛管制區域及時段：

（一）第一階段：

5月20日14時30分起管制如下：凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向；重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向；懷寧街【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向；懷寧街【寶慶路至衡陽路（均不含）】北往南；重慶南路與衡陽路口管制北往南。

（二）第二階段：

5月20日15時45分起至18時，增加擴大管制如下：重慶南路【衡陽路至愛國西路（均不含）】南、北雙向；懷寧街【衡陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向；貴陽街【博愛路至公園路（均不含）】東、西雙向；寶慶路【博愛路（不含）至懷寧街（含）】東、西雙向。此階段的管制將視狀況提早或延後。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：

（一） 5月19日（星期一）18時至5月20日（星期二）18時止。

（二）管制區域：貴陽街1段（重慶南路至公園路段）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

警方說，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域。

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