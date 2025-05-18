世壯運射擊賽公西靶場登場 警犬帥氣出任務

2025雙北世界壯年運動會射擊賽今天於桃園市龜山區公西靶場開賽，開賽前桃園市警局警犬隊領犬員分別帶領警犬「蒟蒻」、「布丁」首度在公西靶場執行場地安檢任務。（龜山警分局提供）

2025/05/18 11:29

〔記者余瑞仁／桃園報導〕2025雙北世界壯年運動會射擊賽今天於桃園市龜山區公西靶場開賽，現場各國射擊好手同場競技，為確保賽事安全，龜山警分局於現場設置機動派出所應對突發狀況，開賽前桃園市警局警犬隊領犬員也分別帶領警犬「蒟蒻」、「布丁」首度在公西靶場執行場地安檢任務，確保沒有安全隱患，優秀表現贏得選手與大會工作人員高度讚賞。

公西靶場隸屬教育部國訓中心管理，自1980年代啟用後，成為台灣射擊運動重地，2025雙北世壯運賽事於今（18）日至27日在公西靶場進行手、步槍項目，20日至25日進行飛靶射擊，期間將有眾多國際選手參賽並吸引大量觀眾進場；為確保賽事安全，龜山警分局設置機動派出所即時應對突發狀況，配置雙安檢點分流檢查出入人員，並強化場館內外巡邏密度，結合監視系統與天羅地網，動態監控可疑人士與物品。

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今天開賽前，桃園市警局警犬隊首次於公西靶場執行場檢任務，由領犬員帶領兩名警犬「蒟蒻」、「布丁」到場安檢，面對射擊場內濃烈的火藥氣味挑戰，警犬須在煙硝環境中精準辨識潛在危險物品，現場環境對警犬嗅覺構成極大挑戰，經由領犬員帶領，「蒟蒻」與「布丁」透過系統化搜索與高度專注，順利完成場館檢查，確保無任何安全隱患，警犬的優秀表現贏得現場選手與大會人員高度讚賞。

另外，龜山警分局也特別發放「外國人注意事項小卡」給各國選手，內容涵蓋禁制物品（如政治性標語、空拍機等）、場館行為規範及緊急聯繫方式，設計簡明易懂，方便各國選手快速掌握資訊，貼心的服務廣受好評。

龜山分局分局長張鶴瓊表示，警方以專業與熱情執行世壯運安維工作，透過機動派出所快速處理突發事件，強化場巡邏密度，並協同警犬隊進行場檢，確保賽事全程安全無虞，同時也籲請民眾配合安檢，勿攜帶禁制物品（如壓力噴罐、酒精飲料、長柄雨傘、爆裂物、擴音設備等），共同維護賽事秩序。

2025雙北世界壯年運動會射擊賽今天於桃園市龜山區公西靶場登場，桃園市警局警犬隊領犬員分別帶領警犬「蒟蒻」、「布丁」首度在公西靶場執行場地安檢任務。（龜山警分局提供）

2025雙北世界壯年運動會射擊賽今天於桃園市龜山區公西靶場開賽，開賽前桃園市警局警犬隊領犬員分別帶領警犬「蒟蒻」、「布丁」首度在公西靶場執行場地安檢任務。（龜山警分局提供）

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