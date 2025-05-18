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    世界壯年運動會登場 台中4警犬自由車場嚴格場檢

    雙北世界壯年運動會登場，台中4隻偵爆犬自由車場嚴格場檢。（警方提供）

    雙北世界壯年運動會登場，台中4隻偵爆犬自由車場嚴格場檢。（警方提供）

    2025/05/18 11:24

    〔記者許國楨／台中報導〕2025年雙北世界壯年運動會於5月17日至22日盛大登場，來自世界各地的選手齊聚台灣熱血競技，其中，自由車場地賽在台中市立自由車場舉行，也是矚目的焦點之一，台中市警局警犬隊則派出4隻偵爆犬負責賽前安全檢查，為國際賽事築起堅實的第一道防線。

    這四隻可愛又專業的偵爆犬分別是 Audi、Ninja、Volvo 和 Zebra，即日起至賽事結束，每日出勤執行安全檢查任務，針對觀眾席、選手休息區、比賽場地及主要出入口進行爆裂物偵測，嗅聞每一處可能藏有危險的角落，不放過任何蛛絲馬跡。

    別看牠們毛茸茸、模樣可愛，實力可是毫不馬虎，這些偵爆犬接受過嚴格訓練，擁有極高服從性與敏銳嗅覺，一旦發現異常，能即刻發出警示，確保場內萬無一失，而牠們也是選手與觀眾看不到的安全守護者，更是比賽能順利進行的重要功臣。

    台中市刑警大隊大隊長李明道表示，警犬在大型國際賽事中扮演關鍵角色，不僅是場地安全的重要一環，也代表台灣對國際賽事的重視與專業，他強調：「警犬隊每天巡邏不間斷，與其他安全單位緊密合作，就是要讓選手專注比賽、觀眾放心觀賽。」

    隨著賽事火熱開跑，台中市立自由車場也成為國際運動迷的注目焦點，在這片賽道上，除了比拚速度與技巧的選手，還有這四位忠誠的「四足守護神」陪伴，默默確保比賽順利、平安，未來幾天，警犬隊將持續進行場內外場巡檢任務，全力協助維護賽事安全。

    偵爆犬嗅聞每一處可能藏有危險的角落，不放過任何蛛絲馬跡。（警方提供）

    偵爆犬嗅聞每一處可能藏有危險的角落，不放過任何蛛絲馬跡。（警方提供）

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