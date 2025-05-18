墾丁2潛水員重傷 打出浮力袋標示位置仍遭漁船螺旋槳重創

墾丁潛水員遭漁船螺旋槳重創 。（海巡提供）

2025/05/18 11:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁後壁湖海域17日晚間發生潛水受傷意外，一艘從宜蘭烏石港出發的CT-3漁船，疑因未注意水面狀況，螺旋槳高速撞擊3名正在水面等待接駁的潛水員，造成2重傷的悲劇。墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）今18日公布初步調查結果，指出2名潛水員當時已浮出水面，並打出浮力袋標示位置，等待潛水船接回，潛水船也已在旁準備接人。肇事漁船卻未減速，徑直駛過公告潛點，釀成慘劇，凸顯外地漁船對後壁湖海域規範不熟悉的嚴重問題。

墾管處進一步說明，事發地點為已命名且定位的潛點，配有浮球標示，屬於潛水活動專用區域，並非漁船作業區。CT-3漁船疑因不了解當地潛點位置，高速通過時未留意前方水面狀況，螺旋槳直接撞擊潛水員，導致2人傷勢嚴重，急救後均被緊急送往高雄長庚醫院救治。墾管處強調，漁船雖可無害通過潛點，但必須保持安全距離並減速慢行，注意水面狀況，以確保潛水員安全。

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這起事故暴露了後壁湖海域長期存在的水域管理漏洞。當地潛水業者痛心表示，潛水活動均遵循墾管處規範，在指定潛點進行，並使用浮力袋與浮球清楚標示位置，但部分漁船仍高速通過，無視潛水員存在。一名業者無奈說，「浮力袋都打出來了，漁船卻當沒看到！」業者呼籲，政府應加速制定水域分區規範，明確區分潛水與漁船活動範圍，並加重違規罰則，以保護潛水員的生命安全。

墾管處表示，將針對潛水業者與漁船加強安全宣導，敦促所有在後壁湖海域從事遊憩或捕撈作業的船隻，務必留意船前及水面狀況。海巡署已介入調查，展開蒐證並聯繫肇事漁船，後續責任歸屬待進一步釐清。這起悲劇不僅讓傷者家屬悲痛萬分，也為墾丁夏季潛水旅遊業敲響警鐘。業者與民眾盼望相關單位能盡快採取具體措施，避免類似憾事再度發生，確保後壁湖海域的安全與和諧。

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