富商「馬上風」猝死女香閨 揭外遇9年偷生2子風流帳

高雄市陳姓富商下身赤裸猝死女子香閨，元配認屍得知，丈夫是在行房時心肌梗塞死亡，怒告小三求償200萬元，判賠70萬元確定。 （情境照）

2025/05/18 11:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓富商下身赤裸猝死女子香閨，背包裡有多顆「威而鋼」藥物，妻子認屍得知，丈夫是在行房時心肌梗塞死亡，事後，小三火速向法院遞狀聲請親子鑑定確認親子關係，元配火大，怒告小三求償200萬元，一審判賠50萬元，經上訴二審再追加20萬元確定。

判決指出，陳姓男子和妻子結婚逾30年，婚後育有2子；2022年11月26日，陳妻接到醫院通知，指陳男因心肌梗塞猝死，陳妻認屍得知丈夫死亡時下半身赤裸，背包裡有多顆威而鋼藥物，經探詢後，才知道丈夫是在行房時心肌梗塞死亡。

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隔年3月元配竟收到張姓女子代理其2名未成年子女，提起確認親子關係存在之家事起訴狀，審理後，判決確認親子關係存在。陳妻火大，向張女提告求償200萬元。

高雄地方法院審理時，張女坦承與陳男有不倫戀交往7年，自2017年起每日均會到她住處凌晨離開，期間發生過無數次性行為，也跟陳男生下兩個孩子。審酌陳妻為公司負責人，張女高職肄業，從事網路銷售，依陳妻受侵害程度及雙方財力，判張女應賠50萬元。

陳妻不服上訴二審，高等法院高雄分院審理認為，張女陳男實際交往期間達8、9年，上訴人精神上必受有相當痛苦，認上訴人慰撫金以70萬元為相當，全案確定。

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