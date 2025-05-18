最美笑容啦啦隊女神被冒名詐騙 倪暄拍打詐片：不會邀粉絲投資

遭冒名詐騙粉絲的啦啦隊女神倪暄，與南市警二分局合作拍打詐影片宣導反詐騙。（圖：警方提供）

2025/05/18 10:45

〔記者王俊忠／台南報導〕政府反詐、打詐不停歇，擁有「最甜美笑容」的啦啦隊女神─倪暄，近來被詐騙集團冒用其名義、在網路社群平台設假粉絲專頁，誘騙粉絲參與投資與抽獎，導致有多位粉絲受騙。台南市警二分局力邀她推出反詐騙宣導影片，她強調，絕不會以私人帳號邀請大家投資或加入任何理財群組，請大家務必當心、以免受騙。

啦啦隊女神倪暄擁有「最甜美笑容」的美譽，2022年間她受韓國BRG卡片公司邀請，前往韓國職棒比賽擔任開球嘉賓，並於同年入圍美國電影網站TC Candler所評選的全球百大美女前50名，成為國際注目的台灣代表之一。

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然而，在倪暄人氣上升的同時，她也成為詐騙集團覬覦利用的目標，近日出現有不肖人士冒用倪暄的名義，在社群平台設立假的粉絲專頁及帳號，並透過私訊、誘騙粉絲加入投資群組、參與抽獎活動，甚至要求提供個人資料與帳戶資訊，導致多名粉絲受騙。

對此，倪暄也在社群媒體上鄭重呼籲：「我本人絕不會透過私人帳號邀請大家投資或加入任何理財群組，網友、粉絲們如遇到類似情況，請大家一定要提高警覺，勿聽信對方指示去操作」。

南市警二分局表示，詐騙集團手法日益翻新，從傳統電話詐騙延伸至網路平台、社群媒體及即時通訊工具，呼籲民眾不輕信陌生帳號傳來的訊息，可透過165或官方管道查證真偽；絕不提供個資或進行任何金錢交易，倘若發現有假冒名人帳號或疑似詐騙行為，可通報165反詐騙專線，或直接向臉書、Instagram 等平台檢舉帳號，攜手杜絕網路詐騙。

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